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(Özel) Bilgisayar kullanmayı öğrenen görme engellilerin dünyası değişti Nilüfer Belediyesi ...

İHA

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, yaptığı çalışmalarla engellilerin dünyasını değiştiriyor. Nilüfer'de bir yılda 202 görme engelli bilgisayar eğitimi alarak dijital dünyaya adım attı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "2019 yılında Bizim Ev'deki İngilizce, satranç, dokuma, mutfak, seramik ve bilgisayar gibi atölyelere bin 113 kişi katıldı. Amacımız insanlarımızın sosyal hayata daha fazla katılmaları" dedi.

(Özel) Bilgisayar kullanmayı öğrenen görme engellilerin dünyası değişti Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, engelleri ortadan kaldırıyor

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, yaptığı çalışmalarla engellilerin dünyasını değiştiriyor. Nilüfer'de bir yılda 202 görme engelli bilgisayar eğitimi alarak dijital dünyaya adım attı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "2019 yılında Bizim Ev'deki İngilizce, satranç, dokuma, mutfak, seramik ve bilgisayar gibi atölyelere bin 113 kişi katıldı. Amacımız insanlarımızın sosyal hayata daha fazla katılmaları" dedi.
Beden, zihin ve görme engeli olanlara hizmet veren Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin, üye sayısı her geçen gün artıyor. Bilgilendirme, yönlendirme ve eğitim destek çalışmalarının yanı sıra eğitici atölyeleriyle de engellilerin gelişmelerine katkıda bulunan merkez, görme engellilere yönelik örnek çalışmalara da imza atıyor.
Merkez, hayatlarını çoğunlukla evden çıkmadan ve sosyal bir yaşam alanından mahrum geçiren görme engellilerin yolunu aydınlatıyor. Görme engellilere yönelik iç ve dış mekanlar için bağımsız hareket ve beyaz baston kullanımı, yönleri öğrenme ve zihin haritası oluşturma, kabartma yazı destek çalışmaları, kişisel temizlik, uyum ve idare çalışmalarıyla dikkat çekiyor.
Ayrıca merkezde görme engellilere, dünyaya açılmanın en önemli yolu olan bilgisayar kullanımı da öğretiliyor. Sadece 2019 yılında 202 kişinin katıldığı bilgisayar eğitimlerinde, ekran okuma programları sayesinde görme engellilerin iletişim imkanları genişletiliyor.

"Engelliler için herkes duyarlı olmalı"
Bizim Ev’de düzenlenen İngilizce, satranç, dokuma, mutfak, seramik, bilgisayar gibi atölyelere 2019 yılında toplam bin 113 kişinin katılarak kendilerini geliştirme imkanı bulduğunu belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bizim derdimiz insanların rahat hareket edebilecekleri ortamları oluşturmaktır. Engelli olan vatandaşlarımıza da onlara bu engellerini hissettirmemektir. Bunun içinde farklı noktalara el atıyoruz. Öncelikle toplumumuzun da bilinçlenmesi gerekiyor. Örneğin, kaldırımlar yayalara ait ama buraya araç park ederek veya işgal ederek onların haklarına girip zor durumda bırakıyoruz. Her an bizlerden biri de engelli olabilir. Bunun için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.
Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nde verilen eğitimlerle görme engellileri hayata kazandırdıklarını belirten Başkan Erdem, “Baston kullanımından seramik atölyesine, yemek yapmaktan bilgisayar kullanımına kadar birçok eğitimi görme engellilere sağlıyoruz. Vermiş olduğumuz bilgisayar eğitimi ile onların dünyaya ulaşabilmelerini sağlıyoruz. Amacımız insanların sosyal hayata daha fazla katılmalarıdır” şeklinde konuştu.
Engelliler Hizmet Birimi Sorumlusu Onural Keskin, “Görme engellilere bilgisayar eğitiminin yanı sıra, alfabe, baston, bağımsız hareket ve benzeri eğitimler veriyoruz. Okul öncesi görme engelli çocuklara yönelik çalışmalar yapılıyor. Amacımız görme engelli bireylerin bağımsızlıklarını desteklemektir” dedi.

Eğitimleri de görme engelli ünlü dağcı Necdet Turhan veriyor
Kendisi gibi görme engelli bireylere bilgisayar eğitimi veren ve bir çok uluslararası dağcılık projelerine adını yazdıran Necdet Turhan da, “Türkiye’de görme engelliler açısından pek çok şey değişti. Dijital teknoloji kullanımı çok gelişti. Yıllar önce ben okurken, kasetlerden derslerimizi takip ediyorduk. Şu anda meslek sahibi olan pek çok arkadaşımız var. Fakat kent yaşamı biraz zorlaşıyor. Kalabalık ortamlar bizim için bazen sorun olabiliyor. Kent merkezinde eskiden rahat gezerken, şimdi gezemiyoruz. Kaldırımların işgal edilmesi ve araçların park edilmesi bizleri üzüyor. Görme engelli bir bireyin eğer ailesi bilinçli ise, diğer çocuklarla eşit olarak eğitim sürecini tamamlayabilirler. Yeter ki bir ekip çalışması içerisinde kendilerini geliştirecek imkanları araştırsınlar” diye konuştu.
Bilgisayar kullanımın kendisine büyük katkı sağladığın belirten 10 yaşındaki Serhat Soyumyılmaz ise, “Kimsenin bu imkanları kaçırmaması gerekiyor. Bilgisayar kullanımının yanı sıra baston eğitimi ve çeşitli atölyelerde de kendimizi buluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BURSA

10 Ocak 2020 Cuma

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