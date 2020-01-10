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Üniversite kampüsünde korku salan zanlı tutuklandı

İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğrencileri korkutan zanlı tutuklandı.

Üniversite kampüsünde korku salan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde öğrencileri korkutan zanlı tutuklandı.
Öğrencilerin şikayetleri sonrasında Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri teyakuza geçti. Uludağ Üniversitesi Gemlik Yerleşkesinde sürekli devriye atan polis ekipleri, olayı yaşayan öğrencileri dinledi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, inceleme sonrasında şahsın kimliğine ulaştı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D. isimli şahsı ikametinden alarak ilk sorgunun yapılması için Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Gemlik Adliyesinde hakim karşısına çıkarılan zanlının açık cezaevi firarisi olduğu da iddia edildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uludağ Üniversitesine bağlı Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesinde bulunan KYK yurdunda yaşanan kapı zorlama ve rahatsız etme olayı sosyal medyayı meşgul etmişti.

BURSA

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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