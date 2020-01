Sıcaksu'da fizibilite başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konuşulan Sıcaksu Tabakhaneler Bölgesi için ilk ciddi adımı attı. Bölgedeki termal kaynakların turizm yatırımı için yeterli olup olmayacağı, turizm yatırımının çevresel, ekonomik ve sosyal kazançları ile yatırıma yönelik finansal ve ekonomik analizler için fizibilite çalışmaları başlatılıyor. Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) arasında hem Sıcaksu Bölgesi hem de Bursa Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanması için protokol imzalandı.

Bursa'yı geleceğe taşıyacak önemli projeleri bir bir hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, hem akıllı şehircilik hem de Sıcaksu Tabakhaneler Bölgesi'ni yakından ilgilendiren önemli bir adım attı. Bursa'ya Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi kurulmasına ilişkin fizibilite raporu hazırlanması ve Sıcaksu Bölgesi'nin hem termal kaynakları hem de planlanan yatırıma yönelik finansal ve ekonomik analizlerin yapılmasına yönelik fizibilite raporunun hazırlanmasını kapsayan protokol, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim arasında imzalandı.



Akıllı şehircilikte örnek

Bursa'nın geleceğini yakından ilgilendiren iki konuyu kapsayan protokol, Tarihi Belediye Binası'nda imzalandı. İmza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığını kurarak bu konuya verdikleri önemi gösterdiklerini söyledi. Giderek gelişen ve büyüyen bir şehrin akıllı şehircilik ve inovasyonla tanıştırılması için önemli adımların atılması gerektiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Kaynakların etkin bir şekilde kullanılması amacıyla bu alanda bir ilke imza attık. Geçtiğimiz yılın sonlarında Birleşik Krallık Refah Fonu'ndan geleceğin şehirleri programı kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesinin akıllı şehir ve kentsel dönüşüm temalı 2 projesi 3,2 milyon pound destek aldı. Tabii akıllı şehircilik projesi kapsamında şehrin mevcut durum analizi, vizyonu, stratejisi ve yol haritası ile akıllı şehir referans mimarisi çalışmaları yapılacak. Projenin uygulanabilen bir göstergesi olarak şehrin belirlenen önemli bir aksında akıllı şehircilik uygulamaları hayata geçirilecek. Malumunuz geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız yerli otomobilin müjdesini verdi. Bu şehrimiz adına her şeyden önemlisi ülkemiz adına büyük bir kazanım olacak. Yerli otomobilin Bursa'da üretilecek olması ve yerli otomobilin akıllı teknoloji ile donatılacak olması bu işi biraz daha ayrıcalıklı kılıyor. Bu alanda zaten hamlelerimiz var. Örnek olmak istiyorduk. BEBKA ile imzaladığımız protokolle Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi kurulmasıyla alakalı fizibilite raporunun hazırlanması sürecini başlatmış olduk" diye konuştu.



Sıcaksu'ya bilimsel yol haritası

İmzalanan protokolün bir diğer ayağının ise Bursa'da yıllardır konuşulan Sıcaksu Tabakhaneler Bölgesi ile ilgili olduğunu belirten Başkan Aktaş, bu bölgede izleyecekleri yol haritasıyla ilgili olarak bilimsel bir fizibilite yapılacağını açıkladı. Sıcaksu Bölgesi'nin medikal termal turizm potansiyelinin de bu çalışma ile net olarak ortaya konacağını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bu konu da yıllardır konuşuluyor. İzlenecek yol haritası noktasında herkesin kafasında farklı farkı yöntemler var. Burada izlenecek yolun da yapılan bilimsel araştırmalarla tam olarak belirlenmesi gerekiyor. Yapılacak fizibilite ile genel anlamda bölgenin termal kaynaklarının turizm yatırımı için yeterli ve uygun olup olmadığı belirlenecek. Onunla birlikte bölgenin turizm yatırımı için uygun hale getirilmesi noktasında yapılacak çevresel değerlendirmeler, yine ekonomik ve sosyal kazançları noktasında tüm detaylar incelenecek ve gerekli raporlamalar yapılacak. Her iki raporun da toplam maliyeti 459 bin TL civarında. Bu bedelin yüzde 75'lik kısmı BEBKA, yüzde 25'lik kısmı da Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanacak. Katkıları nedeniyle BEBKA'ya teşekkür ediyorum. Her iki projenin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Önemli katkılar sunacak

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de gelişen ve büyüyen Türkiye'de çok önemli bir yer alan Bursa'da çok daha yeni konuların gündeme alınması ve bunların geliştirilmesi gerektiğini hatırlattı. Bunun için de mutlaka fizibiliteye ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Gerim, "Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi konusu öncelikle gençlerimizin ilgi duyacağı ve girişimcilik noktasında yapacakları çalışmalara yön verecek bir merkez olarak tasarlanacak. Bununla ilgili dünyada çok değişik örnekler var. Uluslararası örnekler incelenecek ve Bursa'mıza yakışan, gençlerimizin, sanayicilerimizin ve yine ilgi duyan akademisyenlerin de içinde paydaşı olacağı çok önemli bir merkez olarak hayata geçirilmesi için detaylı bir fizibilite hazırlanacak. Yine Sıcaksu Bölgesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyemizin hazırladığı planlar çerçevesinde uluslararası yatırımcıların da ilgi duyabileceği ihtiyaçlarının karşılanabileceği ve yatırımlarına yön verecek çalışmalar hayata geçirilecek. Bu çalışmalar Bursa'mızın her geçen gün gelişen ve büyüyen ekonomisine çok önemli katkılar sunacak" diye konuştu.

BURSA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.