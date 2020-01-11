Baca yangını paniğe sebep oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Baca yangını paniğe sebep oldu

İHA

Baca yangını paniğe sebep oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın paniğe sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Çiçek Sokak'ta dört katlı apartmanın birinci ve ikinci katından giden soba dumanı bacayı tıkadı. Alevlerin çıkması üzerine olayı gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Araçların park halinde olduğu dar sokakta itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Apartmanın çatı katına giriş olmadığını öğrenen ekipler, yan apartmanın çatısına çıkarak yangına müdahale etti. Alev alan baca ise kısa sürede söndürüldü.

BURSA

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:19
  • ÖĞLE 13:16
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için buluştu
YEREL HABERLER Bursalılar ‘Kent Konseyi’nin 2020 gündemi için ...
İnegöl'de kaçak telefon operasyonu:3 gözaltı
YEREL HABERLER İnegöl'de kaçak telefon operasyonu:3 gözaltı
Turgay Erdem’den Atlas’a müjde
YEREL HABERLER Turgay Erdem’den Atlas’a müjde
Sıcaksu'da fizibilite başlıyor
YEREL HABERLER Sıcaksu'da fizibilite başlıyor
Gürsu sınıf atlayacak
YEREL HABERLER Gürsu sınıf atlayacak
85 metrekare atölyede başladı, şimdi 17 ülkeye ihracat yapıyor
YEREL HABERLER 85 metrekare atölyede başladı, şimdi 17 ülkeye ...
Hasarlı kaza sonrası 2 kişiyi vurdu, 'Korkutmak içindi' dedi
YEREL HABERLER Hasarlı kaza sonrası 2 kişiyi vurdu, 'Korkutmak ...
Bursa'daki vahşetin zanlıları tutuklandı Adliyeye çıkartılan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'daki vahşetin zanlıları tutuklandı Adliyeye ...
Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş (3)
YEREL HABERLER Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski ...
Serdar Özkan Bursaspor’da
YEREL HABERLER Serdar Özkan Bursaspor’da
Sınav döneminde koridorlar bile doldu
YEREL HABERLER Sınav döneminde koridorlar bile doldu
Rion Brown, TOFAŞ'ta
YEREL HABERLER Rion Brown, TOFAŞ'ta
Okul müdürleri Bursa’daki mesleki ve teknik liseleri geleceğe taşıyacak
YEREL HABERLER Okul müdürleri Bursa’daki mesleki ve teknik liseleri ...
Otomotiv sektöründe üretim durdu...İşçiler yüzde 8'lik zammı beğenmediler, iş bıraktılar Yüzde 8'lik zam teklifini kabul etmeyen TOFAŞ'ta binlerce işçi 16.30 vardiyasına girmeyerek 15 dakika iş bırakma eylemi yaptı
YEREL HABERLER Otomotiv sektöründe üretim durdu...İşçiler yüzde ...
Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Orhangazi'de sesli kütüphane açıldı
Öğrenciler okulda sesli kütüphane açtı Hef hafta bir kitap seslendirilerek okulun internet sitesinde yayınlanacak
YEREL HABERLER Öğrenciler okulda sesli kütüphane açtı Hef hafta bir ...
İmar personeline Netcad eğitimi
YEREL HABERLER İmar personeline Netcad eğitimi
Tarım öğretiminin 174. yılı BUÜ’de kutlandı
YEREL HABERLER Tarım öğretiminin 174. yılı BUÜ’de kutlandı
Veteran Basketbol Turnuvası’nda heyecan başladı
YEREL HABERLER Veteran Basketbol Turnuvası’nda heyecan başladı
Kazada yaralanan sürücü 457 gün sonra yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan sürücü 457 gün sonra yaşam savaşını ...
Sefa Durmuş Karacabey Belediyespor'da
YEREL HABERLER Sefa Durmuş Karacabey Belediyespor'da
Asa: “2020 hedefimiz 45 bin ton ürün satmak” Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: "2020 yılında 700 milyon TL ciro hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Asa: “2020 hedefimiz 45 bin ton ürün ...
Bursa'daki vahşetin zanlıları adliyede Eski sevgilisinden özür diledi ama ölmekten kurtulamadı 1 ay önce evlenen eski sevgilisine mesaj atmaya devam eden 27 yaşındaki genç, eski sevgilisinin eşi ve bir arkadaşının işkencelerine maruz kaldıktan sonra kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Genç kadın, eşi ve arkadaşı Bursa polisi tarafından 24 saat geçmeden yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'daki vahşetin zanlıları adliyede Eski ...
Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında ağır yaralandı, 1,5 yıl sonra ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X