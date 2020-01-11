Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 2 gün sonra öldü

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- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ammar Surani (45), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi Kozluca Kavşağı'nda meydana geldi. Hakan Ö. (32) yönetimindeki 16 ATP 69 plakalı kamyonet, kavşakta Suriye uyruklu Ammar Surani yönetimindeki 16 MN 151 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Surani, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis merkezine götürülen kamyonet sürücüsü Hakan Ö. ise ifadesi ardından sonra serbest bırakıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Ammar Surani, bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Surani'nin ölümü üzerine kamyon sürücüsü Hakan Ö., yeniden gözaltına alındı.



BURSA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

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