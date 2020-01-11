Bursa'da 5 bin 913 ecstasy hapa 2 tutuklama

BURSA'da, narkotik polisi tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 5 bin 913 ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda S.B. ve M.A.'nın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, geçen günlerde şüphelilerin evlerine baskın düzenledi. Yapılan operasyonda S.B. ve M.A. gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 5 bin 913 adet ecstasy hep, 21 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen S.B. ve M.A., yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



BURSA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

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