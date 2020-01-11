Bursa´da FETÖ´nün `askeri mahrem´ yapılanmasında yakalanan 71 kişi tutuklandı

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA´da FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 273 şüpheliden adliyeye çıkartılan 146´sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanırken, iddiaları kabul etmeyen 127 kişiden 71'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasındaki şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Örgüt üyelerinin iletişim için kullandığı ankesörlü telefon hatlarına ilişkin yapılan çalışmayla isimleri belirlenen, aralarında 1 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 7 yüzbaşı, 33 üsteğmen, 8 teğmen, 12 astsubay, 10 uzman çavuş bulunduğu şüphelilerin ev ve işyerlerine düzenlenen operasyonda 273 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 146'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. 170 kişiye adli kontrol uygulanırken, iddiaları kabul etmeyen 127 kişiden 71´i tutuklandı.

BURSA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:04

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.