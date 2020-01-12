Gülşen, Bursa'da hayranlarını coşturdu

"Ben hep hip hop'tım"

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BURSA'da sahneye çıkan şarkıcı Gülşen, hayranlarını coşturdu.

Mekanı dolduran 1200 kişiyi `Kardan Adam´ adlı şarkısıyla selamlayan Gülşen, geçmişten günümüze Türk müziğine damga vuran eserleri seslendirdi. Dinleyicisiyle olan samimi diyaloğu ve enerjisiyle dikkat çeken Gülşen, 'Seyre Dursun', 'Of Off', 'Yatcaz Kalkcaz' gibi sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Konserinin son bölümlerinde bir dinleyicisini sahneye alarak 'Bursa´nın Ufak Tefek Taşları´ türküsünü söyleyen Gülşen, gecenin finalini de 'Bangır Bangır' şarkısıyla yaptı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Gülşen, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



BURSA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:49

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