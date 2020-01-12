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Adım adım akıllı şehir İnegöl’e

İHA

Adım adım akıllı şehir İnegöl’e

İnegöl Belediyesi’nin 2019 yılının değerlendirildiği ve 2020 hedeflerinin kamuoyu ile paylaşıldığı değerlendirme toplantısında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Gelecekte elektronik denetim sistemlerini, hatalı parklanmaları yakalayan kamera sistemlerini, hava kirliliği ile ilgili veri toplayan sensörleri, atık toplamada konteynerlerin doluluk oranlarını bizlere bildiren sensörlerin hayata geçtiğini de göreceğiz. Teknolojik altyapı kurulumunu gerçekleştirdiğimizde de akıllı şehir uygulamasını adım adım gerçekleşmesini bu şehirde dönüştüğünü hep birlikte görüyor olacağız” dedi.
İnegöl Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlediği yıl sonu değerlendirme toplantısını geçen yıl seçim dönemi olması nedeniyle gerçekleştirmemişti. Toplantıya Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve CHP’li meclis üyeleri ile daire müdürleri katıldı. 2019 yılında yapılan tüm projeler ve faaliyetlerin değerlendirilip 2020 yılına ilişkin de hedeflerin açıklandığı toplantıda, tüm müdürlükler yıllık faaliyetlerini sırasıyla sundu.
2019 yılı değerlendirme toplantısı, Belediye Başkanı Alper Taban’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Taban, “Bugün 2019 yılının değerlendirmesini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ne ektiğimizi, neler biçtiğimizi görmüş olacağız. Bununla birlikte 2020 yılı içerisinde de neler yapmak istediğimizi, neler planladığımızı sizler ve kamuoyu ile paylaşmış olacağız” dedi.
2020 yılıyla birlikte İnegöl Belediyesi’nin kuruluşunun 150’nci yılına ulaşıldığını da hatırlatan Taban, “Dolayısıyla 1870’te başlayan serüven bugünlere kadar gelmiş. Buna sadece belediyecilik anlamında da bakmamak lazım. Şehrimiz pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, beraberinde bu gerçekleşen süreçlerde de kendini sürekli geliştirmiş, yenilemiş, insanlığa hizmet kazandırmış, her zaman gözde bir şehir olmuş. Böyle bir şehirde yaşadığımız için kendimi şanslı olarak addediyorum. Beraberinde pek çok belediye başkanımız görevler almışlar. Ben huzurlarınızda her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben gücümüzün geçmişimizde saklı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben geçmişin şifrelerini, parolalarını çözebilirsek geçmişimizden alacağımız güçle geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyebileceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

"İnegöl örnek gösterilen bir şehir olacak"
Genç bir ekip kurduklarını da ifade eden Taban, “Meclisimiz, encümenimiz, daire müdürlerim, her bir birimde çalışan kardeşlerimiz, ağabeylerimiz Ben tüm arkadaşlarıma belirli hedefler göstermeye çalıştım. Bir defa çok çalışmak zorunda olduğumuzu ifade ettim. Dolayısıyla çalışma arkadaşlarımız da koyduğumuz hedefler doğrultusunda canla başla çalışıyorlar. Özellikle yeni dönemle beraber bir tazelenmeyle, yenilenmeyle beraber ortaya koyduğumuz yeni nesil belediyecilik ve yönetim anlayışı ile inşallah İnegöl’ümüzü örnek gösterilen bir şehir haline dönüştürmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Burada 2019 yılını değerlendireceğiz, yine 2020 yılında neler olacağını arkadaşlarımız ifade edecekler. Tarım, turizm, tarih, sanayi ve bu şehrin tüm konularıyla ilgili burada bilgilendirmeler gerçekleştirilmiş olacak” şeklinde konuştu.
Açılış konuşmasının ardından sırasıyla; Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Defin Hizmetleri Müdürlüğü, Huzurevi ve Aşevi, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Engelsiz Yaşam Merkezi, Beşinci Mevsim kreşi ve İNGADEM, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Park Bahçeler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü sunumları yapıldı. 2019 yılında yapılan çalışmalar ile 2020 yılının hedeflerinin yer aldığı sunumlar, sabah 09.00’da başlayarak akşam 17.00’a kadar devam etti.
Sunumların ardından kapanış konuşması için yeniden kürsüye gelen Başkan Taban, şöyle konuştu:
“Teknolojik altyapı kurulumunu gerçekleştirdiğimizde de akıllı şehir uygulamasını adım adım gerçekleşmesini bu şehirde dönüştüğünü hep birlikte görüyor olacağız. Yine kullandığımız ifadelerden bir tanesi, yeni nesil belediyecilik dediğimiz, yeni bir anlayış ve yeni bir kavram olarak önümüze geliyor. Bu da daha ziyade vatandaşın da içerisinde katılımcı olduğu, tüm kurum çalışanlarının ve organlarının katılımcı olduğu, ortak aklı bir üst akla çevirebildiğimiz, profesyonel bir anlayışla yolumuza devam etmek. Sadece kurumu yönetmek değil beraberinde şehri yönetmek.”
“Denetim ve kontrol ağını yaygınlaştırmak durumundayız" diyen Taban, "Bunu sadece kurumum için söylemiyorum, tüm şehir için yeni bir denetim ve kontrol ağını aktif bir şekilde hayata geçirecek bir sürece girmemiz lazım. Bunu yaptığımızda herkes şunu bilecek, burada bir sistem var ve herkes sisteme uygun hareket edecek. Gelecekte elektronik denetim sistemlerini de göreceğiz şehrimizde, hatalı parklanmaları yakalayan kamera sistemlerini de göreceğiz, hava kirliliği ile ilgili veri toplayan sensörleri de göreceğiz, atık toplamada konteynerlerin doluluk oranlarını bizlere bildiren sensörlerin hayata geçtiğini de göreceğiz. Çok geniş bir alan. Bu alanda hayata geçirilecek tüm adımları atmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Soru cevap bölümünün tamamlanmasıyla birlikte sunum yapan 22 daire müdürü arasında meclis üyelerinin verdiği puanlarla ilk 3’e giren 3 dair müdürüne hediyeler takdim edildi. Yapılan oylamada sunumu ve hazırladığı slaytla Mali Hizmetler Müdürlüğü 1’inci oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2’nci olurken, 3’üncülüğü ise Bilgi İşlem Müdürlüğü elde etti. Dereceye giren daire müdürlerine hediyeler takdim edildi. 2019 yılı değerlendirme toplantısı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

BURSA

12 Ocak 2020 Pazar

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