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TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor: 109-59

DHA

SALON: Nilüfer TOFAŞ

SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Can Mavisu, Hüseyin Çelik
TOFAŞ: Tarık Phillip 14, Devin Williams 19, Berkan Durmaz 11, Berk Uğurlu 6, Muhaymin Mustafa 9, Rion Cortez Brown 16, Muhsin Yaşar 19, Barış Ermiş 5, Batın Tuna 4, Ömer Yavaş 2, Ata Can Atsüren, Bora Satır 4
FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Gabriel Olaseni 10, Gian Lopez 15, Christopher James Jones Jr. 3, İzzet Türkyılmaz, Can Maxim Mutaf, Perry Jones 20, Ender Arslan 5, Dusan Cantekin 2, Tuğberk Gedikli 2, Mykal Reginald Riley 2, Tevfik Akdamar
1'İNCİ PERİYOT: 24-13
İLK YARI: 525
3'ÜNCÜ PERİYOT: 75-37
5 FAUL: 37.41 Ender Arslan, 38.15 Olaseni, Perry Jones 39.51 (Frutti Extra Bursaspor)ING Basketbol Süper Ligi2nin 16´ncı haftasında TOFAŞ, Bursa derbisinde Frutti Extra Bursaspor´u rahat bir oyunla 109-59 yendi.
Derbiye oldukça skorer bir başlangıç yapan TOFAŞ, konuk ekibi potasından uzak tutarak 4´üncü dakikada 11-2´lik skor avantajı sağladı. Mola alan konuk yeşil beyazlılar, dönüşte bu kez direnç gösterdi ve Perry Jones´un liderliğinde 8´inci dakikada skoru 13-13´e eşitledi. Ancak periyodun son bölümlerinde TOFAŞ´ın yeni transferi Rion Cortez Brown sahneye çıktı ve ev sahibi, bu bölümü 24-13 önde kapadı.
İkinci periyodun başında Barış Ermiş ve Berkan Durmaz´ın sayılarıyla hücum ritmini koruyan TOFAŞ, 15-0´lık seri yakaladı ve özellikle Muhsin Yaşar´ın pota altını oldukça verimli kullanmasıyla 13´üncü dakikada skoru 32-19´a getirdi. Periyodun kalan bölümlerinde de savunmasını sert tutan mavi yeşilliler, soyunma odasına da 57-25´lik skor avantajıyla girdi.
Dönüşte TOFAŞ, seyirci desteğini de arkasına alarak hücumda kolay sayılar buldu. Frutti Extra Bursaspor bu bölümde skor krizini çözmekte güçlük yaşarken, 25´inci dakikada skor 66-30´a geldi. Final periyoduna ise 75-37´lik TOFAŞ üstünlüğüyle girildi. Kader periyodunda TOFAŞ, oldukça rahat bir oyun ortaya koyarken, genç oyuncularına da şans verdi. Maçı domine eden TOFAŞ, parkeden de 109-59´luk skorla galip ayrıldı.
TOFAŞ´ta sakatlıkları bulunan Samuel Mejia, Matt Lojeski ile gribal enfeksiyon geçiren Dewayne White ve Başantrenör Orhun Ene, takımıyla birlikte parkede yer almadı.

BURSA

12 Ocak 2020 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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