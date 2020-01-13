Kamyonet takla attı: 3 yaralı

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Bursa'da yağmurlu havada hafif ticari aracın takla atması sonucunda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nilüfer'e bağlı KayapaUnçukuru yolu 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayapa istikametine doğru giden hafif ticari aracın sürücüsü kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan yolda savrulan kamyonet takla attı. İçerisinde bulunan 4 kişiden 3'ü yapılan kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

BURSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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