Uludağ'da 1,5 metre karda yürüdüler, kar üstünde güreş tuttular Bursalı dağcılar pehlivanlara taş çıkardı

Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’a yürüyüş için çıkan dağcılar, kar üstünde güreş tuttu.

Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden 2 bin 500 metre ile Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan kar kalınlığı 1.5 metreye yaklaştı. Teleferikle Oteller Bölgesinden çıkan dağcılar, Çobankaya yolu üzerinden Sarıalan’a yaklaşık 6 kilometre yürüdü. Zirvede kar ve güneşin tadını çıkaran, dağcılar iki mevsimi aynı günde yaşadı. Kimsenin ayak basmadığı kar zemini minder gibi kullanan dağcılar, güreş tuttu. Ortaya pehlivanlara taş çıkartan görüntüler çıktı.

BURSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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