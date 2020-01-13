Acar: “Âile parçalanırsa toplum diye bir şey kalmaz”

Eğitim BirSen Bursa 1 No'lu Şubesi ile Âile Akademisi Derneği iş birliğiyle âilelere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Birinci oturumda konuşan Fatma Gültekin, 'Olumsuz arkadaş etkisini nasıl önleyebiliriz?', ikinci oturumda ise Gülsüm Süslü 'internetin ve telefonun olumsuz etkilerini nasıl önleyebiliriz?' konularını sundu. Sekiz oturumdan oluşan "EBS Bursa Akademi/Aile Akademisi: Önleyici Âile Eğitimi"ne katılanlara belge takdim edildi.

‘Çocuklarımızı kim niye tehdit ediyor’, ‘Olumsuz müzik etkisini nasıl önleyebiliriz’, 'Çocuklarımızı alkol ve madde kullanımından nasıl koruyabiliriz?', 'Çocuklarımızı marka bağımlılığından ve aşırı tüketim alışkanlığından nasıl koruyacağız?', 'Tv'nin zararlı etkilerini nasıl önleyebiliriz?', 'Çocuklarımızı şans oyunlardan ve kumardan nasıl koruyabiliriz?', 'İnternetin ve telefonun olumsuz etkilerini nasıl önleyebiliriz?', 'Olumsuz arkadaş etkisini nasıl önleyebiliriz?', gibi geleceğimiz için tehlike arz edecek başlıklar incelendi. Eğitim maksadının önleyici tedbirler alabilmesi olduğu bildirildi.

Eğitim BirSen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, “Âile Akademisi eğitimcilerine katkıları için teşekkür ediyorum. Projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Maksadımız güçlü âile, güçlü gelecek. Âile toplumun kalbidir. İnsan, kalbinin hali nispetinde insansa; toplum da âilenin durumu oranında sağlıklı bir toplumdur ancak. Bazen sıcak bir yuva, bazen hayatın stresinden kurtulduğumuz rehabilitasyon merkezi, bazen hayatın zorluklarına karşı sığınılacak en sağlam limandır âile O kadar önemlidir ki "evlenen dininin diğer yarısını tamamlamıştır" sözüne muhatap olmuştur âile hayatı. Yeryüzünde insanî erdemlere uygun, mutlu ve yaşanabilir bir dünya için nitelikli ve insanın yaradılışına, yapısına uygun ailelerin kurulması gerekiyor. Bu değerlerin korunmasının en temel yolunun manevi ve ahlaki değerlere uygun aile yapılarından geçtiğine inanıyoruz. Âile parçalanırsa toplum diye bir şey kalmaz” dedi.

Dr. Yasin Kuruçay ise, “Artık çocukların üzerinde annebabaların değil, profesyonel kurumların daha fazla söz sahibi olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu ise çocuğun doğal ortamından kopartılarak büyümesi gibi patolojik bir sonuca yol açıyor. Önleyici Âile Eğitimi ve elinizdeki bu kitapçık çocuklarımızı toplumda sık karşılaşılan yedi temel tehlikeye karşı sadece uyarmakla kalmıyor, aynı zamanda somut pratik önerileri ve uygulama yönergeleriyle alanında ciddi bir eksikliği dolduruyor. Açıktır ki tüm bu olup bitenler kendiliğinden olmuyor, âilenin dağılması için ciddi senaryolar var, plan yapanlar var. Âilenizi siz korumazsanız kimse korumaz" diye konuştu.

BURSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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