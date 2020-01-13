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İkinci bahar tez konusu oldu... 60’ından sonra sosyal faaliyetler gençleştiriyor Nilüfer Belediyesi ...

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin 1500 üyesi bulunan Olgun Gençlik Merkezi'nde 6070'li yaşlardan sonra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılanlarla görüşen Uzman Psikolog Duygu Özmen Gülpek, etkinliklerin yaşlılıkla ilgili olumsuz inançları ortadan kaldırdığını belirledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bir yılda Olgun Gençlik Merkezi'nden 30 bin kişinin faydalandığını belirterek, Altınşehir'den sonra Beşevler'de bir Olgun Gençlik Merkezi inşa edeceklerini, bölgesel yeni merkezler kazandıracaklarını müjdeledi.

İkinci bahar tez konusu oldu... 60’ından sonra sosyal faaliyetler gençleştiriyor Nilüfer Belediyesi tarafından 55 yaş üstü kişiler için açılan Olgun Gençlik Merkezi 30 bin kişiye hizmet veriyor Uzman Psikolog Duygu Özmen Gülpek, yüksek lisans bitirme tezi kapsamında Olgun Gençlik Merkezi’ndeki 90 gönüllü üye ile 1,5 ay görüştü, 60 yaşından sonra yapılan sosyal faaliyetlerin yaşlılıkla ilgili olumsuz inançları ortadan kaldırdığı belirlendi Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem: "Olgun Gençlik Merkezi’nden 2019 yılında 30 bin kişi faydalandı. Beşevler’de yeni bir merkez daha hayata geçireceğiz" Uzman Psikolog Duygu Özmen Gülpek: "Sosyal ve fiziksel aktivitelere katılmak zihnî performansın düşmesine engel oluyor"

Nilüfer Belediyesi’nin 1500 üyesi bulunan Olgun Gençlik Merkezi’nde 6070’li yaşlardan sonra sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere katılanlarla görüşen Uzman Psikolog Duygu Özmen Gülpek, etkinliklerin yaşlılıkla ilgili olumsuz inançları ortadan kaldırdığını belirledi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bir yılda Olgun Gençlik Merkezi’nden 30 bin kişinin faydalandığını belirterek, Altınşehir’den sonra Beşevler’de bir Olgun Gençlik Merkezi inşa edeceklerini, bölgesel yeni merkezler kazandıracaklarını müjdeledi.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Türkiye'de yaşlılara yönelik sosyal hizmetler denilince öncelikle huzur evlerinin akıllara geldiğini ifade ederek, "Oysa orta yaş ve üstü kuşaklara Olgun Gençlik Merkezi gibi yerlere ihtiyaç var. Biz Olgun Gençlik Merkezi'ni hayata geçirdik. 55 yaş ve üstü vatandaşlarımız burada yaşıtlarıyla bir araya geliyor. Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılılıp sosyalleşiyorlar. Birlikte yoga, spor, resim, müzik yapıyorlar. Kültür gezilerine katılıyorlar. Burası bizim için çok önemliydi. Şimdi ikinci merkezimizi Beşevler'de yapıyoruz. 1 yıl içerisinde 30 bin kişinin faydalandığını görüyoruz. 1500 üyemiz var. Her mahalleden talepler geliyor ama biz bunları bölgesel olarak büyütmeyi düşünüyoruz. Buradaki kişiler kendilerini 55 yaş ve üzeri görmüyorlar. Fiziksel olarak değil de ruh olarak gençliklerini, hayatlarının ikinci baharını yaşadıklarını görüyoruz" dedi.
Olgun Gençlik Merkezi'ndeki çalışmaların üniversitede bitirme tezi konusu olduğunu anlatan Turgay Erdem, "Çalışmamızın karşılığını görmemiz ve bunun akademik çalışmaya konu olması da çok güzel oldu. Daha farklı etkinliklerle bu projeyi geliştirmek istiyoruz. Etkilerini görmek bizi umutlandırdı. Buradaki aktiviteler gerçekten de insanların hayatlarına pozitif katkı sağlıyor. Emekli olduğunuzda evde otursanız, sağlığınızı düşünüyorsunuz. Ama Olgun Gençlik Merkezi'ne gittiğiniz zaman orada arkadaşınızla karşılaşıyorsunuz, sohbet etme imkanı buluyorsunuz. Etkileşim var. Bütün belediyeleri bu çalışmayı tavsiye ediyorum. Çünkü huzur evlerinden ziyade böyle aktivitelerin yapıldığı merkezler olumsuz inançları da ortadan kaldırıyor" diye konuştu.

90 gün boyunca görüştü
Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisansını Olgun Gençlik Merkezi üzerine gerçekleştiren Uzman Psikolog Duygu Özmen Gülpek de, ilerleyen yaşlarda yapılan sosyal faaliyetlerin kişilerin zihnî performanslarına olumlu katkı yaptığını belirterek, "90 kişiyle 1,5 ay boyunca görüşme yaptım. Burada, tango, spor, yoga, resim atölyesi ya da değişik etkinliklere katılanların olumsuz inançlarının olmadığını tespit ettim. Buradaki insanların yaşlanmaya yönelik pozitif bakışları var. Pozitif bakış açılarının olması da performanslarını düşürmesine mani oluyor. Bu anlamda bulgu elde etmiş olduk. Literatüre baktığımız zaman bu çalışmanın benzeri Kanada ve İspanya’da da gerçekleştirilmiş. Orada da yaşlanmaya yönelik olumlu bakış açıları olduğu, akran iletişiminin çok güçlü olduğu ve bu kişilerin çeşitli sosyal ve fiziksel aktivitelere katıldıkları tespit edilmiş. Bizim çalışmamız da Kanada ve İspanya da yapılan çalışmalarla benzer bulgular elde etti. Buradaki katılımcıların, üyelerin de eğitim düzeyinin yüksek olduğunu yaşlanmaya yönelik pozitif bir bakış açılarının olduğunu ve nitelikli akran etkileşimine sahip bir ortamda kendilerini geliştirecek çeşitli kurslara katıldıklarını gördük. Bu sebeple de toplumda var olan olumsuz inançlardan etkilenmiyorlar" dedi.
Gülpek, "Biz bunlara bunamaya karsı koruyucu, önleyici çalışmalar diyoruz. Bunlar sosyal olarak iletişim halinde kalmak, sosyal hayata küsmemek. Zihinleri aktif hale getirecek çeşitli egzersiz yapmak. Günde belirli sürelerde dışarı çıkıp yürüyüş ve spor yapmak. Bu anlamda da Olgun Gençlik Merkezi bu şartları sağlayan ortam sunuyor. Hem olumsuz inançlardan etkilenmelerini engelliyor hem de demansa karsı koruyucu önlemler olarak nitelendirdiğimiz faaliyetleri yapmalarını sağlıyor. Bu anlamda Olgun Gençlik Merkezi'ni çevremdeki kişilere de tavsiye ediyorum" diye konuştu.
Olgun Gençlik Merkezi'ne devam eden 67 yaşındaki emekli resim öğretmeni Gülüm Yantırık tango öğrendiğini belirterek, "Büyük bir zevkle yapıyorum. Sanatın her dalı benım için önemli zaten, meslek hayatını 32 yılda tamamladıktan sonra yine de verimliliğimin devam etmesi açısından burada diger arkadaşlara gönüllü olarak hizmet ediyorum. Hem de diğer derslere katılıyorum" diye konuştu.

BURSA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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