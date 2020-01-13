Buz tutan göletin üzerinde kar topu oynadılar

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA'nın İnegöl ilçesi yakınlarındaki ormanlık alana hafta sonunda gelenler, buz tutan göletin üstünde tehlikeye aldırmadan kar topu oynadı.

İnegöl ilçesi merkezine kar yağmayınca, hafta sonu kar görmek isteyenler, Domaniç karayolu üzerindeki ormanlık alana akın etti. Hava sıcaklığının 2 derece olarak ölçüldüğü ormanlık alandaki göletin buz tuttuğunu gören onlarca kişi, tehlikeye rağmen göletin üzerinde kar topu oynadı.

Gölet üzerinde arkadaşlarıyla eğlenen Adnan Yılmaz, "İnegöl´ün üzerinde piknik alanlarımız var. Gölün üzeri buz tutmuş. Herkese tavsiye ediyoruz. Tertemiz hava. Uludağ´a gidiyor insanlar. Buyurun burası oradan daha güzel" dedi.

Bayram Kocaman ise "Göletin üzeri buz tutmuş. Biz de geldik burada eğleniyoruz. Tertemiz hava" ifadelerini kullandı.



BURSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:06

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.