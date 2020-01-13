Bursa'da görüş mesafesi 1 metreye indi İnegöl ve Yenişehir'de yoğun sisten dolayı görüş mesafesi 1 metreye indi

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Bursa'da etkili olan yoğun sis sonucu görüş mesafesi bir metreye inerken, trafikteki sürürcüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Bursa'nın Yenişehir ve İnegöl ilçelerinde aşırı sisten dolayı görüş mesafesi bir metreye kadar düştü. Bir anda şehri kaplayan sis yüzünden sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Özelikle okullar bölgesinde sis sebebiyle polis tedbir aldı.

BURSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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