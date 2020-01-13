Osmangazili atletlerden çifte başarı

"Ben hep hip hop'tım"

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Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Liselerarası Kros Bölge Şampiyonası’nda gösterdikleri üstün performansla müsâbakaya damga vurdu.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) 2020 yılı faaliyet programında yer alan Liselerarası Kros Bölge Şampiyonası, Balıkesir’de düzenlendi. İnegöl Spor Lisesi adına boy gösteren Osmangazi Belediyespor’un başarılı atletleri şampiyonada kıyasıya mücâdele etti. 20 takımdan yaklaşık 200 sporcunun ter döktüğü müsâbakada rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili sporcular, erkekler kategorisinde takım halinde birinci, kızlar kategorisinde ise ikinci oldu. Bunun yanı sıra ferdi olarak boy gösteren genç atlet Berkay Budak, üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Madalya coşkusu yaşayan Osmangazili sporcular, Şubat ayında Osmaniye’de gerçekleşecek Okullar Arası Türkiye Finalleri’nde yarışmaya hak kazandı.

BURSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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