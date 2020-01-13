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Çeşmeden su içen kedi ilgi odağı oldu

DHA

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki çeşmeden su içmeye çalışan kedinin görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki çeşmeden su içmeye çalışan kedinin görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Orhangazi ilçesindeki Cumhuriyet Alanı´nda bulunan çeşmeden su içmeye çalışan kedinin o anları bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çeşmenin musluğundan güçlükle su içen kedi sonra uzaklaştı. Görüntüler, sosyal medyada ise yoğun ilgi gördü.

BURSA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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