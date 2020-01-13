Çeşmeden su içen kedi ilgi odağı oldu

"Ben hep hip hop'tım"

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BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki çeşmeden su içmeye çalışan kedinin görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Orhangazi ilçesindeki Cumhuriyet Alanı´nda bulunan çeşmeden su içmeye çalışan kedinin o anları bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çeşmenin musluğundan güçlükle su içen kedi sonra uzaklaştı. Görüntüler, sosyal medyada ise yoğun ilgi gördü.



BURSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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