Rosie Pop, Nepal yürüyüşünde Gemlik'te konakladı

İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki İngiliz maraton koşucusu Rosie Swale Pope, Bursa’nın Gemlik ilçesinde konakladı.

Kendisinin yürüyüş esnasında çektiği karavanıyla yolculuk yapan Pope, günlük 20 kilometre civarında yürüyüş yaptığını dile getirdi. 2018 yılında başladığı yürüyüşünde en büyük ilgiye Türkiye'de gördüğünü ifade eden Pope, pek çok ülkede sıkıntılar yaşadığını, Türkiye'de büyük alâkayla karşılaştığını, halkın kendisi ile sürekli fotoğraf çektirmesinden memnun olduğunu söyledi. İstanbul Boğazına da hayran kaldığını ifade eden koşucu, yolculuğu bitince sonraki maratona da katılacağını belirtti. Pope, akşam yemeğinde de Gemlik'te bir âileye misâfir oldu.

BURSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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