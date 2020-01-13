"Ben hep hip hop'tım"

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

KOM ekipleri Hamidiye Mahallesinde bir işyerinde kaçak sigara satıldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler işyerine ani baskın yaptı. Yapılan aramada 700 paket kaçak sigara ele geçirdi.

BURSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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