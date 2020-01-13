Öğrenciler giymedikleri kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı Karacabey’de örnek hareket

Karacabey Uğur Okulları öğrencileri, evlerinde kullanmadıkları ancak yıpranmamış durumda olan kıyafet, oyuncak ve kırtasiye ürünleriyle ilgili hazırladıkları paketleri, dar gelirli ailelere dağıtılması için Karacabey Belediyesi’ne teslim etti.

Karacabey Uğur Okulları öğrenci ve öğretmenleri okul içinde başlattıkları kampanya ile öğrencilerin kullanmadığı eşya ve malzemeleri toplayarak kampanyaya destek verdi. Kampanya aşamasında öğrenciler, sadece kendilerinin değil komşu ve akrabalarından da destek görerek, kısa sürede yüzlerce parça eşya biriktirdi. Bu davranışlarından ötürü Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkanda önceki gün okula düzenlediği ziyaret ile öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Özkan düzenlediği ziyarette, Uğur Okulu Kurucusu Nail Çakıcı ve Kampüs Müdürü İsmail Şen ile bir araya geldi.

Ziyarette ilk olarak okulu gezen Özkan, ardından anasınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Miniklerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Özkan, onlarla bir süre sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Ardından eşya toplayan öğrenciler ile görüşen Özkan destek olan herkese teşekkür ederek, “Gayretlerinizden, hassasiyetinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum. Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz, uzun zamandır kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımızın evlerindeki kullanılabilir durumdaki ev eşyalarını, giyim ürünlerini dar gelirli insanlara ulaştırıyordu. Bu organizasyonu yakında,“Sevgi Mağazası” adı altında daha bir pratik hale getiriyoruz. Böylece, ikinci el ürünleri bu mağazamız aracılığıyla dar gelirli ailelere ulaştıracağız. Sizlerin bu kampanyasının hem sosyal hem de insanların hayat felsefesi olarak ilke edinmesi gereken bir davranış olduğunu düşünüyorum. İhtiyacı olan insanların işini görebilecek eşyaları onlara vermek çok önemli. Bu hem yardım hem de tasarruf demektir. Ben, bütün öğretmen ve öğrencilerimizi bu anlamda tebrik ediyorum. Bu anlamlı faaliyetinizin, Karacabey’de güzel bir hareketin başlangıcı olacağına inanıyorum’’ dedi.

Özkan tüm ilçe halkına da çağrıda bulunarak, bu gibi yardımda bulunmak istedikleri takdirde belediyeye telefon etmelerinin yeterli olduğunu ve personelin gelerek evden her türlü ev veya giyim eşyasını teslim aldığını da sözlerine ekledi.

BURSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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