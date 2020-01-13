Bursalı emekli, her sabah gönüllü olarak sokakları temizilyor

- BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli Kazım Yolcu (63), her sabah sokakları gönüllü olarak temizliyor.

Yeniceköy Mahallesi´nde yaşayan Kazım Yolcu, emekliliğinin ardından eline aldığı süpürgeyle her sabah Ömer Osman Çağlayan Okulu önü ve çevresineki sokakları düzenli olarak temizlemeye başladı. Gönüllü olarak sokakları temizlediğini ve çocuklara örnek olunması gerektiğini kaydeden Yolcu, "Temizlik imandan gelir, temizlik yoksa iman yoktur. Benim parayla işim yok. Ben temizlemezsem, sen temizlemezsen kim temizleyecek? Birilerinin bu işi yapması lazım. Çocuklarımıza, torunlarımıza da örnek olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.



BURSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:06

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.