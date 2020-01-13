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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bursa'da "Facebook İstasyonu" protokolü imzalandı

İHA

Bursa'da "Facebook İstasyonu Bölgesel Topluluk Merkezi" protokolü imzalandı.

Bursa'da "Facebook İstasyonu" protokolü imzalandı

Bursa'da "Facebook İstasyonu Bölgesel Topluluk Merkezi" protokolü imzalandı.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Facebook, Habitat Derneği, Bursa Ticaret Borsası (BTB) ortaklığında Facebook İstasyonu Bursa Bölgesel Topluluk Merkezi protokolü, Bursa Ticaret Borsası'nda imzalandı. Açılış konuşmasını yapan Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Bursa İstasyon’un yeni fikirleri olan ve Bursa’ya değer katmak için emek, düşünce ve vakit harcayan herkese destek olacağını ifade etti. Özer Matlı, Bursa İstasyonu ile girişimciler için bir buluşma, ortak çalışma ve kapasite geliştirici eğitimlere erişim alanı oluşturulacağını söyledi. Matlı, finansal bilinçten kodlama eğitimlerine, Habitat Derneği’nin yürütücülüğünü üstlendiği birçok uzmanlık ve farkındalık eğitimindan çocuklardan üniversite öğrencilerine kadan geniş bir kitleye erişeceğini dile getirdi. “En büyük hedefimiz Bursa’nın markalarını dünyaya tanıtmak” diyen Matlı, “Dünyanın en önemli girişimlerinden biri olan Facebook'un bu projenin önemli destekçilerinden biri olarak içinde yer alması, bize dünyadan Bursa’ya bakma imkânı verecektir. Bursa İstasyonu ile Bursa girişimcilik ekosistemindeki aktörlerin İstanbul, Ankara ve yurtdışındaki girişimcilik ekosistemleri ile bağlantıları güçlenecektir. Çünkü kadim Bursa yüzyıllardır ticaretin ve ekonominin öncülüğünü yapmış şehirlerden bir tanesi. Bu başarı ve zekâ bizim genetik kodlarımızda var. Bursa Ticaret Borsası’nın ana hedefi bu genetik kodu harekete geçirecek doğru zeminleri hazırlamak ve öncülük etmektir. Çünkü bilgi paylaşarak büyür ve değerlenir” dedi.
“Şehrin menfaati için kullanmalıyız”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa’nın tarihine ve değerlerine sahip çıkarken teknolojiyi de sonuna kadar kullanmaya kararlıyız. Bursa sanayi, ihracat, turizm ve tarım şehri, ama sanayi ile hızla büyüdü. Bizim artık dünya şehri olabilmek için yüksek teknolojiyi kullanarak tüm hamlelerimizi bu doğrultu da yapmamız gerekiyor. Tarihi değerleri muhafaza ederek turizmi öne çıkarmamız lazım. Tarihimizi muhafaza ederek tüm dünyaya sunmamız gerekiyor. Bursa bölgesindeki bu istasyonda sosyal medyaların doğru kullanılması konusunda farkındalığı artırma, kodlama, programlama gibi faaliyetlerin yürütülmesi noktasında bilgilendirmeler yapıldı. Hayatın her bir köşesine yerleşmiş Facebook’u, şehrin yararı için sürekli kullanmalıyız. Kazanan Bursa olacak” diye konuştu.
TOBB Genç Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Başkanı İbrahim Özmen de, “Projede yeni nesil girişimcilerimizin aradığı her şey var. Bu proje hepimizin, yani tüm Bursa’nın projesidir. Burada ortak aklın gücünü hep birlikte kullanacağız. Facebook İstasyonu projesi ile tüm girişimci ve kobilere eticaret nasıl kullanılır, kendilerini ulusal ve uluslararası platformlara nasıl taşıyabilir ve ticaretleşme sürecinde nasıl markalaşabilirler, uluslararası ve eticarete nasıl entegre olabilirler gibi birçok hususta eğitim verilecek” dedi.
“Girişimciliğin ekosistemini değiştirdik”
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, dünyadaki yeniliklerle Türkiye’deki gençleri buluşturduklarının altını çizdi. Projeyi önemsediklerini işaret eden Hazır, “Neden küresel bir şirket olan ‘Facebook Türkiye’de daha fazla yatırım yapmıyor’ sorusuyla başlayan bir hikayede doğru bir şey yapmak için yola çıktık. Türkiye’de Kobilerin güçlenmesi ve uluslarası seviyeye çıkması için ne yapılmalı diye bir araştırma yapıldı. Çıkan sonuç Facebook kullanımı Türkiye’de yüzde 80’lerde. Bu araçları öyle kullanmalıyız ki işimizin büyümesine yardımcı olmalı. Gayemiz Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini değiştirmek. Biz eski köye yeni adet getiriyoruz, elinin hamuru ile kadını işe karıştırdık. Bunların tam tersi sloganlarla büyütülmüştük halbuki. Bunları uyguladık ve girişimciliğin ekosistemini değiştirdik” ifadelerini kullandı.
Facebook Türkiye Kamu Politikaları Başkanı Çağatay Pekyörür, “Facebook platformunda toplam 2.8 milyar insan var. Facebook’un varlık amacı dünyadaki insanları birbirine daha fazla yakınlaştırmak ve insanlara topluluk kurmaları için gerekli malzemeleri vermek. Bu projede önemsediğimiz şey, bizim şirketlerimizin ülkenin ihracat hedefleri doğrultusunda yurtdışında daha fazla müşteriye ulaşabilmesi” dedi.
Facebook İstasyonu Bursa Bölgesel Topluluk Merkezinde bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimleri ile birlikte bulut bilişim, internet güvenliği, sosyal medyanın doğru kullanımı konularında farkındalığın artırılması, çocuklara kodlama, programlama, yazılım temel becerisini ve algoritmik düşünme kabiliyeti kazandırılması, gençlere nesnelerin interneti ve yazılım konusunda temel becerilerin kazandırılması ve öğrencilerin yazılım konusuna olan ilgisinin artırılması gibi faaliyetlerin yürütülmesi hedefleniyor.
Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar, Facebook Türkiye Kamu Politikaları Başkanı Çağatay Pekyörür, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Başkanı İbrahim Özmen katıldı.

BURSA

13 Ocak 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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