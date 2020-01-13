TOFAŞ Basketbol Takımı, Andorra'ya gitti

- TOFAŞ Basketbol Takımı, 7Days EuroCup TOP 16 turu 2'nci haftasında deplasmanda oynayacağı MoraBanc Andorra mücadelesi için bugün Andorra´ya gitti.
7Days EuroCup TOP16 turu H Grubu 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda İspanya ACB Ligi´nde mücadele eden MoraBanc Andorra takımıyla kozlarını paylaşacak olan TOFAŞ´ta ING Basketbol Süper Ligi´nde alınan Frutti Extra Bursaspor galibiyeti sonrası gözler Avrupa´ya çevrildi. Eurocup´ta tarihinde ilk kez mücadele ettiği son 16 turuna Unicaja Malaga galibiyetiyle başlayan Mavi Yeşilliler, Andorra´ya eksik bir kadroyla gitti. TOFAŞ Basketbol Takımı´nda gribal enfeksiyon geçiren Başantrenör Orhun Ene ile oyuncular Sammy Mejia ve Matt Lojeski sakatlıkları nedeniyle, DJ White da gribal enfeksiyon geçirmesi nedeniyle kafilede yer almazken, yeni transfer Rion Brown; Andorra kafilesinde yer almasına rağmen statü gereği (TOP16 turunun başlamasının ardından kadroya dahil edilmesi nedeniyle TOP16 turu ilk devre müsabakalarında görev yapamayacak. ABD´li oyuncu, 4'üncü hafta müsabakasıyla birlikte parkede yerini alabilecek) Andorra deplasmanında forma giyemeyecek.
İstanbul Havaalanı´ndan saat 12.30´de kalkan tarifeli uçak ile İspanya´nın Barcelona şehrine geçen TOFAŞ kafilesi buradan da yaklaşık 4 saatlik kara yolculuğu sonrası Andorra´ya ulaşacak. Bursa ekibi, yarın ve maç günü karşılaşmanın oynanacağı Poliesportiu Dandorra Arena´da gerçekleştireceği iki antrenmanla müsabaka için hazırlıklarını tamamlayacak. MoraBanc Andorra ile TOFAŞ arasındaki mücadele 15 Ocak Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00´de başlayacak.
Eurocup TOP16 turu H Grubu ilk haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı, Unicaja Malaga´yı evinde 84-82 mağlup ederken; MoraBanc Andorra ise deplasmanda Joventut Badalona´ya 90-87 kaybetmişti.
BURSA
13 Ocak 2020 Pazartesi
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