Tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi, tarlada çalışırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Olay, Müşküle köyü Ambalar mevkiinde meydana geldi. Köydeki evinden sabah traktörle tarlasına giden Salih Güney (55) hava kararmasına rağmen dönmeyince yakınları tarlaya gitti. Yakınları 1 çocuk babası çiftçinin cansız bedeni ile karşılaştı. Güney’in kalp krizi geçirip öldüğü anlaşılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
BURSA
13 Ocak 2020 Pazartesi
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