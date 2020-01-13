Tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti

"Ben hep hip hop'tım"

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Bursa'nın İznik ilçesinde bir çiftçi, tarlada çalışırken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, Müşküle köyü Ambalar mevkiinde meydana geldi. Köydeki evinden sabah traktörle tarlasına giden Salih Güney (55) hava kararmasına rağmen dönmeyince yakınları tarlaya gitti. Yakınları 1 çocuk babası çiftçinin cansız bedeni ile karşılaştı. Güney’in kalp krizi geçirip öldüğü anlaşılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

BURSA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

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