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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aynı işletmede 5'inci hırsızlık girişiminde yakalandılar

DHA

BURSA'da, kısa aralıklarla 4 kez hırsızların girdiği pastanede yeni bir hırsızlık olayı polis tarafından önlendi. Daha önce 4 kez girdiklerinden şüphelenilen küçük yaştaki 2 şüpheli, pastanenin soyunma kabininde polis tarafından yakalandı. Pastane ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden dışarıda gözcülük yapan bir şüphelinin ise polis araçları gelirken olay yerinden kaçtığı görüldü.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir pastanenin önüne gelen küçük yaştaki 3 şüpheli, uzun süre pastanenin etrafını gözetledi. 3 şüpheliden 2'si, pastanenin depo kısmındaki havalandırma camını açarak içeri girerken, bir kişi ise dışarıda gözcülük yaptı. İki kişinin işletmeye girdiğini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Dışarıda gözcülük yapan şüpheli, polis araçlarını görünce mahalle arasına doğru yürüyerek gözden kayboldu. Pastanenin çevresini inceleyen polis ekipleri, havalandırma camlarının açık olduğunu fark etti. Pastane kapısını aralayarak içeri giren polis ekipleri, kasanın bulunduğu kısmın dağınık olduğunu farketti.
'SOYUNMA ODASINDA YAKALANDILAR'
Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelince şüpheliler pastanenin içinden çıkamadı. Pastanenin alt katındaki depoya inen iki şüpheli, soyunma odasına girerek saklanmaya çalıştı. İçeride arama yaparak pastaneyi inceleyen polis ekipleri, saklanan iki şüpheliyi soyunma odasında yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere gözaltına alınan şüphelilerin, daha önceki hırsızlık olaylarının da failleri oldukları tahmin ediliyor.  
O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Şüphelilerin pastaneye girmeleri ve kasadaki paraları aramaları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kamera görüntülerinde, şüphelilerin havalandırma camını açarak içeri girdikleri görülüyor. İçeri giren şüpheliler, kasa ve çevresini dağıtarak para arıyor. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak polis aracına bindiriyor.
'SAĞOLSUN ARKADAŞLAR HAFTADA BİR DÜKKANA GİRİYOR'
Hırsızların belli aralıklarla 4 kez daha pastaneye girdiğini söyleyen işletme sahibi Ufuk Kırçiler, "Sağ olsun arkadaşlar haftada bir dükkana giriyor. Biz kapatıyoruz, onlar bizim eksiğimizi bizden daha iyi biliyorlar. Bize de bunu gösteriyorlar. İlk girdiklerinde 5-6 bin lira para aldılar. Ondan sonra sürekli girdiler. En sonunda taktılar kelepçeyi götürdüler. Sokaktaki küçük pencereden girdiler ama onlar için fark etmiyor. Daha önce kapının üstünden atladılar. Alarm sistemi ve kamera sistemini kurunca bu sefer alt kısımdaki pencereden girdiler" dedi.  

BURSA

14 Ocak 2020 Salı

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