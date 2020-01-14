Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi kuruluyor

İHA

Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi kuruluyor

Nilüfer İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi deneyim paylaşım toplantısında konuşan Başkan Erdem, Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesi sayesinde, sosyal girişimcilik alanında büyük bir eksikliğe cevap vereceklerini ifade etti.
Sosyal girişimciliğin bilinirliğini artırmak, sosyal girişimlerin kendi aralarında olduğu kadar, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla olan iş birliklerini de çoğaltmak ve sektörün kapasitesini geliştirmek amacıyla kurulan Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, Bursa’da proje iştirakçi ortağı Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle, sosyal girişimciliğin önemi hakkında bilgilendirme ve deneyim paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi.
Halk Evi’nde bulunan Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO), Bursa Teknik Üniversitesi TTO, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar ile sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösteren aracı kurumların temsilcileri yer aldı.
Toplantıda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, sosyal girişimciliğin hem Türkiye’de hem de dünyada gelişmeye başladığını belirtti. Sosyal girişimciliğin önemine değinen Başkan Erdem, “Sosyal fayda sağlayan iş fikirleri, bu sosyal faydayı sürdürülebilir kılarken, oluşturulan iyi örnekler toplumun her kesiminden insanı, özellikle de gençleri motive ediyor. İşsizlik sorunu ile yüz yüze olan ülkemizin yenilikçi iş fikirlerine ihtiyacı var. Bu noktada sosyal girişimciliğin kilit rol oynayacağına inanıyorum” dedi.
Nilüfer Belediyesi olarak sosyal girişimciliği desteklediklerini belirten Başkan Erdem, Bursa’da bu alanda faaliyet gösteren bir çatı kuruluş eksiği bulunduğuna dikkat çekti ve bu ihtiyaca cevap vermek için BEBKA’dan aldıkları hibe desteğiyle Nilüfer Sosyal Girişimcilik Merkezi projesini yakın zamanda hayata geçireceklerini vurguladı. Başkan Turgay Erdem şöyle konuştu: “Bu merkez ile ilimizde ve çevre illerde sosyal girişimcilik fikri olan vatandaşlarımızın ve bu alandaki tüm paydaşların çeşitli eğitim ve faaliyetlerle kapasitelerinin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu fikirlerinin sosyal girişim haline getirilmesi sürecinde yardımcı olacak ve bu girişimlerin fonlanması aşamasında destek verecek bir yapı oluşturuyoruz. Bu aşamada sizlerin de desteklerini beklediğimizi ve bu alanda oluşturulacak iş birliklerine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu toplantının kurulacak iş birliklerinin ilk adımı olmasını umuyorum.”
Katılımcıların karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu toplantıda, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu Yönetici Direktörü Dr. Gonca Ongan sunum yaptı. Sosyal girişimciliğin özelliklerinden ve ekosistem durum analizi hakkında önemli bilgiler paylaşan Ongan, Türkiye’deki başarılı sosyal girişim platformlarından da örnekler verdi.
Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi hakkında
Vehbi Koç Vakfı liderliğinde, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Ashoka Türkiye, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği, TED Üniversitesi, Mozaik Foundation (Bosna Hersek) ve Social Enterprise UK (İngiltere) ortaklığında yürütülen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı projesi; Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programı altında yürütülen Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı çerçevesinde destekleniyor.
Proje çerçevesinde kurulacak online platform ve düzenlenecek etkinliklerle sosyal girişimcilerin diğer sosyal girişimcilerle, onları destekleyecek kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği fırsatları yakalaması, sosyal girişimcilerin görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Proje çerçevesinde proje illeri olan Bursa, Van, Gaziantep, Kayseri, Muğla ve Samsun’da sosyal girişimcilik eğitimleri düzenlenecek. Türkiye genelinde faaliyet gösteren sosyal girişimcilerin yasal statülerinin iyileştirilmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştirilecek.

BURSA

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:49
  • GÜNEŞ 08:18
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2019'un en acı bilançosu...Yollarda 2 bin 524 kişi hayatını kaybetti 2019 yılında 418 bin 488 trafik kazasında 2 bin 524 kişi hayatını kaybetti, 285 bin 638 kişi yaralandı Kural tanımaz sürücülere 5,6 milyar lira ceza kesildi Bursa'da 6 bin 387 yaralamalı kaza meydana gelirken, 68 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 2019'un en acı bilançosu...Yollarda 2 bin 524 kişi ...
Açılmamış gazozları toplayarak koleksiyon oluşturdu
YEREL HABERLER Açılmamış gazozları toplayarak koleksiyon oluşturdu
Aynı işletmede 5'inci hırsızlık girişiminde yakalandılar
YEREL HABERLER Aynı işletmede 5'inci hırsızlık girişiminde ...
Pastahane fareleri polisten kaçamadı Sürekli dükkanı soyulan işletme sahibi, "Dükkanın eksikleri bu şekilde ortaya çıkıyor" dedi
YEREL HABERLER Pastahane fareleri polisten kaçamadı Sürekli dükkanı ...
Kadınlar evde ürettikleriyle aile bütçelerine destek olmak istiyor
YEREL HABERLER Kadınlar evde ürettikleriyle aile bütçelerine destek ...
Eve dönmeyen çiftçinin tarlada cesedi bulundu
YEREL HABERLER Eve dönmeyen çiftçinin tarlada cesedi bulundu
Tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tarlada çalışırken kalp krizi geçiren çiftçi hayatını ...
TOFAŞ Basketbol Takımı, Andorra'ya gitti
YEREL HABERLER TOFAŞ Basketbol Takımı, Andorra'ya gitti
Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur hastanelik oldu
YEREL HABERLER Süt zannettiği deterjanı içen 4 yaşındaki Yağmur ...
Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı Aralarında alacak verecek meselesi olan kadını tabancayla rehin aldı
YEREL HABERLER Rehin alınan kadın böyle kurtarıldı Aralarında alacak ...
Bursa'da "Facebook İstasyonu" protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Bursa'da "Facebook İstasyonu" protokolü imzalandı
Haluk Levent'ten kas hastası Gökdeniz'e ziyaret
YEREL HABERLER Haluk Levent'ten kas hastası Gökdeniz'e ziyaret
Gemlik’te sosyal yardımda yeni dönem
YEREL HABERLER Gemlik’te sosyal yardımda yeni dönem
Yargıtay üyeleri zirvede Dündar, Yargıtay üyelerine Uludağ’ı gezdirdi
YEREL HABERLER Yargıtay üyeleri zirvede Dündar, Yargıtay üyelerine ...
Bursalı emekli, her sabah gönüllü olarak sokakları temizilyor
YEREL HABERLER Bursalı emekli, her sabah gönüllü olarak sokakları ...
Yeşil seferberliğe tam destek 20 bin fidan 5 gün boyunca vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak
YEREL HABERLER Yeşil seferberliğe tam destek 20 bin fidan 5 gün ...
Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ticaretine 11 gözaltı
Narkotik operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Narkotik operasyonunda 2 kilogram uyuşturucu ele ...
Şantiyeden 10 bin liralık inşaat demiri hırsızlığına 4 gözaltı
YEREL HABERLER Şantiyeden 10 bin liralık inşaat demiri hırsızlığına ...
İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvan, Bursa'da bulundu
YEREL HABERLER İzmir'den çalınan 80 küçükbaş hayvan, Bursa'da ...
Marketteki silahlı soygun kamerada
YEREL HABERLER Marketteki silahlı soygun kamerada
BUÜ’ye kalıcı bilgi işlem alt yapısı geliyor
YEREL HABERLER BUÜ’ye kalıcı bilgi işlem alt yapısı geliyor
Sadaka kutusunu çaldı, "Param yoktu, açtım, pişmanım" dedi İki gün bedava ekmek istedi, üçüncü gün sadaka kutusunu böyle çaldı
YEREL HABERLER Sadaka kutusunu çaldı, "Param yoktu, açtım, pişmanım" ...
İTSO, Ilgın heyetini ağırladı
YEREL HABERLER İTSO, Ilgın heyetini ağırladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X