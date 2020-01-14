Bursa'da sahte polisler tutuklandı

Bursa'da Kapalıçarşı'dan döviz alan vatandaşı takip ederek, kendisine sahte dolar verildiği iddiasıyla dolandıran zanlılar yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Kapalı Çarşı'da bulunan döviz bürosundan döviz alarak evine giden vatandaş takip edildiğini anlamadı. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, takip ettikleri şahsa elindeki dövizin sahte olduğunu söylediler. Paraları inceleyerek kendisine geri getireceklerini söyleyen dolandırıcılar, 2000 dolar, 2500 TL nakit para, cep telefonu ve kimliğini sahte polislere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan araştırmalarda, 3 şahsın kimlikleri tespit edildi. Zanlılardan R.A. (38) , E.H. (40) , C.E. (43) gözaltına alındı. İncelenen kamera görüntülerinde R.A.’ya olay esnasında arkada kalıp çevreyi kontrol etme görevi verildiği tespit edildi. Dövizler sahibini teslim edilirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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