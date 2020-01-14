Bursaspor'un gençleri, milli formaların da gözdesi

Yetiştirdiği futbolcular ile Türk futboluna önemli katkılarda bulunan Bursaspor Kulübü´nün, bu sezonki kadro oluşumunda futbol akademisinde eğitim alan 23 yaş ve 23 yaşaltı toplam 18 oyuncusu milli formanın gururunu yaşadı.

Altyapıya verdiği önemle Türk futbolunun lokomotiflerinden biri olarak kabul gören Bursaspor Kulübü´nde, 23 yaş ve 23 yaş altı genç oyuncular altyaş milli takımlarda da sıklıkla şans buluyor.

Bursaspor Kulübü´nün Türkiye Futbol Federasyonu´na verdiği listede yer alan ve kendi futbol akademisinde eğitim gören 18 oyuncu, aynı zamanda ay yıldızlı formanın gururunu yaşıyor. Bu oyunculardan önemli bir kısmı da Bursaspor Futbol A Takımı´nda da kayda değer süreler alırken, Vakıfköy´deki Bursaspor Futbol Akademisi, yeni genç yeteneklerini ortaya çıkarmak için ise yoğun mesai harcıyor.

A Takım´da önemli süreler alan 22 yaşındaki Emirhan Aydoğan; U17, U18 ve U19 Milli Takımlarında toplamda 42 maça çıktı. Bu sezon yıldızını parlatan 17 yaşındaki santrfor Ali Akman da; U15, U16, U17 ve U18 Milli Takımlarında 32 maçta ter dökerken, 17 gole imza attı. Bursaspor´un ligde geniş süreler verdiği oyunculardan 22 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş 18 kez, 21 yaşındaki Ramazan Keskin 13 kez ve 20 yaşındaki Burak Kapacak 12 kez altyaş milli takımlarda forma giydi.

Ayrıca devre arasındaki transfer döneminde Etimesgut Belediyespor´a 1.5 yıllığına kiralanmasına karar verilen Furkan Emre Ünver de 42 kez ay yıldızlı formayı terletti.

Bursaspor Kulübü´nün bu sezon TFF´ye sunduğu listede yer alan ve milli formanın gururunu yaşayan isimler altyapı oyuncuları şöyle sıralandı;

Ahmet Çağrı Güney (16 yaşında): U15, U16 ve U17 Milli takımlarında toplam 17 maçta forma giydi.

Abdullah Tazgel (16 yaşında): U15, U16 ve U17 Milli takımlarında toplam 10 maçta forma giydi.

Eren Güler (16 yaşında): U15, U16 ve U17 Milli takımlarında toplam 16 maçta forma giydi.

Ali Akman (17 yaşında): U15, U16, U17 ve U18 Milli takımlarında toplam 32 maçta forma giydi.

Ertuğrul Kurtuluş (17 yaşında): U17 ve U18 Milli takımlarında toplam 11 maçta forma giydi.

Ömer Turan Görgüçü (17 yaşında): U17 Milli takımında 6 maçta forma giydi.

Canberk Yurdakul (18 yaşında): U15 ve U18 Milli takımlarında toplam 4 maçta forma giydi.

İbrahim Turan (19 yaşında): U14, U15, U16 ve U17 Milli takımlarında toplam 9 maçta forma giydi.

Berk Akgönül (19 yaşında): U15 Milli Takımı´nda 2 maç forma giydi.

İsmail Çokçalış (19 yaşında): U16, U17, U18, U19 ve U20 Milli takımları ve Futsal U19 Milli takımında toplam 14 maçta forma giydi.

Ozan İsmail Koç (19 yaşında): U16, U17, U18 ve U19 Milli takımlarında toplam 11 maçta forma giydi.

Ataberk Dadakdeniz (20 yaşında): U17, U18 ve U19 Milli takımlarında toplam 17 maçta forma giydi.

Burak Kapacak (20 yaşında): U17, U18 ve U19 Milli takımlarında toplam 12 maçta forma giydi.

Ramazan Keskin (21 yaşında): U17 ve U19 Milli takımlarında toplam 13 maçta forma giydi.

Emirhan Aydoğan (22 yaşında): U16, U17 ve U18 Milli takımlarında toplam 42 maçta forma giydi.

Furkan Emre Ünver (22 yaşında): U16, U17 ve U18 Milli takımlarında toplam 47 maçta forma giydi.

Kubilay Kanatsızkuş (22 yaşında): U19, U20 ve U21 Milli takımlarında toplam 18 maçta forma giydi.

Rüştü Hanlı (23 yaşında): U16 ve U21 Milli takımlarında toplam 6 maçta forma giydi.



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