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Amatör kulüpler Büyükşehir ile güç kazanıyor

İHA

Başkan Alinur Aktaş, inşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Namık Kemal Spor Kulübü Tesisleri'ni ziyaret etti. Başkan Aktaş, çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra açılışı gerçekleştirilecek tesisin spor kulübünden öte gençlerin yetiştirildiği bir eğitim merkezi olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Amatör kulüpler Büyükşehir ile güç kazanıyor

Başkan Alinur Aktaş, inşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Namık Kemal Spor Kulübü Tesisleri’ni ziyaret etti. Başkan Aktaş, çevre düzenlemesi yapıldıktan sonra açılışı gerçekleştirilecek tesisin spor kulübünden öte gençlerin yetiştirildiği bir eğitim merkezi olmasını arzu ettiklerini söyledi.
Osmangazi ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi’nde yer alan kulüp binasında gerçekleşen ziyarete Başkan Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, 22. Dönem Milletvekili Niyazi Pakyürek, Namık Kemal Spor Kulübü Başkanı Sedat Yedikardeş ve mahalle sâkinleri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, kaba inşaatı tamamlanan, çevre düzenlemesi planlanan binanın açılışının kısa sürede geçekleştirileceğini ifade etti. Kulüplerinin spordan öte birer eğitim merkezi olması, bu tür yapılanmalarda fertlere sosyokültürel donanımlar kazandırılması gerektiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Büyüklerimiz gelsin, buralarda sohbet etsin. Gençlere trafik eğitimi verelim. Bazı spor kulüpleri bunu yapıyor ve çok da güzel oluyor. Herkesin bir ailesi, çevresi, muhatap olduğu insanlar var. Dolayısıyla onlara, bu anlamda yatırımlar yapmak lâzım” dedi.
Temeli kendisi tarafından atılan ve inşaatı kısa sürede tamamlanan Namık Kemal Spor Kulübü Tesisleri’nde de her türlü imkânın, büyüklüküçüklü toplantı salonlarının bulunduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Mahalleye öncülük yapanların bu işin mihmandârı olması lâzım. Böyle bir yapılanmada gerçekten kulüplerin daha faydalı işler çıkaracağını tahmin ediyoruz, örneklerden görüyoruz. Bu noktada ihtiyacınız olursa, kesinlikle karşılamaya hazırız. Temennimiz, Bursa’nın standartlarını el birliğiyle daha da yükseltmek. İçinde bulunduğumuz bu mekan da işin donelerinden sadece biri” diye konuştu.
Toplantıda söz alan AK Parti Milletvekili Refik Özen ise temeli 11 ay önce atılan kulüp tesislerinin bu kadar kısa sürede tamamlanması sebebiyle Başkan Aktaş ile ekibine teşekkür etti. Seçimlerden önce Namık Kemal Mahallesi sakinlerinin ‘Adam gibi bir adamı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak’ için söz verdiğini, bunun karşılığına da Başkan Aktaş tarafından o akşam mahalle sâkinlerine bölgeye spor tesisi kazandırılacağı yönünde karşı bir söz verildiğini kaydeden Başkan Aktaş, “Hamdolsun, o akşam verdiğiniz sözü yerine getirdiniz. Biz de sözümüzün gereğini yaptık” şeklinde konuştu.

BURSA

14 Ocak 2020 Salı

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