Uludağ'da kar üzerinde sürpriz evlilik teklifi

-TÜRKİYE'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatil yapan Oğuzhan Kurhan, kız arkadaşı Burcu Sagun´a karlar üzerinde meşaleler yakarak, evlilik teklifi etti.

Bursa´nın İnegöl ilçesinde yaşayan Oğuzhan Kurhan ve kız arkadaşı Burcu Sagun, arkadaş grubuyla ile Uludağ´da geziye gitti. Gezi sırasında Kurhan´ın arkadaşları tarafından karlar üzerinde yakılan meşaleleri gören Sagun, büyük şok yaşadı. Diz çöken Kurhan, elindeki yüzük ile Burcu Sagun´a "Benimle bir ömür yaşlanmaya evet mi?" diye sordu. Sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamayan Burcu Sagun, ´Evet´ diyerek, Kurhan´ın evlilik teklifini kabul etti. Bu anlar ise çiftin bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



BURSA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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