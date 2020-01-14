Başkan Dündar, Oktay Yılmaz’ı ağırladı Dündar: “Geçmişimizdeki referans ile geleceğe yön veriyoruz” “Bugüne ve geleceğe yatırım yapıyoruz”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ağırladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve başkan yardımcıları ile makamında bir araya geldi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, “Seçimlerin ardından yoğun bir tempo ile ilçemiz ve şehrimizi güzelleştirmek, vatandaşlarımıza daha güzel bir hayat sunmak maksadıyla çalışmalarımıza başladık. İlçelerimiz Bursa’nın merkezini oluşturuyor. Böyle güzel bir şehirde ve böyle güzel ilçelerde belediye başkanlığı yapmamız bizler için onurdur. Aynı zamanda sorumluluğumuz da çok fazla. Halkımızın bize verdiği destek ve güç ile Osmangazi ve Yıldırım’a hizmet etmenin hazzını yaşıyoruz. Yaptığımız her hizmet bir şekilde bütün vatandaşlarımıza ulaşıyor. Belediyeciliğin en güzel tarafı da bu” dedi.

Tarihî ve manevî zenginliği yüksek şehir olan Bursa’ya hizmet ettiklerini, hem bugüne hem de geleceğe yatırım yapmış olduklarını ifade eden Mustafa Dündar, “Yoğun yapılaşma ile şehrimiz ve ilçelerimiz büyümüş. Bu büyüme plansız yapılaşmayı da beraberinde getirmiş. Bu plansız gelişimi düzenli hale getirmek için çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm ile eskimiş olan bölgeleri adım adım ve parça parça olarak planlı hale getirebiliyorsak bu bizim için önemli bir başarıdır. Burası Osmanlı’nın kurulduğu şehir. Mâzisi yüzyıllar öncesine dayanan bu şehirde 35 yılda veya bir dönemde hayâl ettiğimiz projeleri hayata geçirmek kolay iş değil. Geçmişimizden aldığımız miras ile şehrimize geleceğe dair yön veriyoruz. Geçmişimize bakmadan hareket edersek bu çok yanlış olur. Tarihimiz bizim referansımız. Çalışmalarımızı planlı şekilde yürüterek güzel işler başaracağız. Allah bizleri mahcûp etmesin” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da misafirperverliği için Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “Sizin üçüncü döneminiz olduğu için görevinize bıraktığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ancak yeni başlayan bizler için durum aynı değil. Göreve başlamamızın ardından ilk 5 ayı önümüzdeki 5 yılın plânlamasını yaparak geçirdik. 2019 yılında kendi çalışma sistemimizi kurduk. Bu yıl yatırımlarımızın gün yüzüne çıkacağı bir dönem olacak. Osmangazi Belediyesi benim yabancı olduğum bir yer değil. Burada 4 yıl meclis üyeliği yaptım ve bu süreçte de sizlerin tecrübelerinizden oldukça faydalandım. Şu ânda da zaman zaman sizlere danıştığımız hususlar oluyor. Bizler, şehrimizi bir bütün olarak görüyoruz. Birlik ve beraberliğimizi de işin besmelesi olarak kabul ediyoruz. Bursa, tarihî misyonu olan bir şehir. Aynı zamanda geleceğe de umutla bakan bir şehir. Şehrimizin büyük bölümünü oluşturan Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinin belediye başkanları olarak bizler Büyükşehir Belediyemiz ile de birlikte koordineli çalışarak güçlü bir sinerji oluşturmuş durumdayız. İnşallah bu sinerji ile şehrimize güzel katkılar sunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ziyaret sonunda Başkan Yılmaz’a Osmangazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerin maketlerinin yer aldığı bölümü gezdirdi. Başkan Dündar, çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği Osmangazi Meydanı hakkında da misafirlerine bilgiler verdi.

BURSA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

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