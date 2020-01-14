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Kızını 14 yerinden bıçaklayan baba, tahliyesini istedi

DHA

BURSA'da, kızı Yasemin Soydemir'i (33), kendisini borçlandıracağı iddiasıyla 14 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra, başında sigara içen baba Mehmet Adnan Soydemir (61), tutuklu yargılandığı davada tahliyesini istedi. Mahkeme ise babanın tahliye talebini, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için istenilen raporun gelmediğini belirterek, reddetti.
Olay, geçtiğimiz yıl Ocak ayında, Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan Soydemir ile kızı Yasemin Soydemir, gece yarısı para nedeniyle tartıştı. Mehmet Adnan Soydemir, daha sonra uyuyan kızını göğsünden, boynundan ve kalçasından bıçakladı. 14 bıçak darbesi alan Yasemin Soydemir, çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet Adnan Soydemir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'BABAM AKLINA GETİRDİĞİ ŞEYLERE İNANIR'
25 Eylül 2019'da görülen ilk duruşmada ifade veren Yasemin Soydemir, "Babam kafasında kendi kendine konuşup, aklına getirdiği şeylere inanır. Daha önce babam için çektiğim krediyi babam ödemişti. Olay akşamı, işten eve geldiğimde babam parası olmadığını, maaşını çekmesi için 4 gün kaldığını söyledi. Kendisine para verdim. Dışarı  çıktı, yaklaşık yarım saat sonra eve döndü. Annem ile birlikte uyuduğumuz odaya giren babam, ışığı yaktıktan sonra bana bıçakla saldırdı. Babamın elinden kurtulunca hemen banyoya koştum, arkamdan gelip kalçamdan bıçakladı. Tekrar yatak odasına döndüm, buraya geldi ve saldırmaya devam etti. Aşırı kan kaybettiğimden dolayı yere yığıldım. Annem ambulansı aradı. Sonra hastaneye kaldırıldım. 20 gün hastanede yattım. Beni bıçakladıktan sonra başımda oturup, sigara içti" dedi.
UZUN SÜREDİR TUTUKLUYUM TAHLİYEMİ İSTİYORUM
Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ömür boyu hapis cezası istemi ile yargılanan tutuklu sanık Mehmet Adnan Soydemir, bugün görülen duruşmaya avukatı ile katıldı. Soydemir, kendisine teyzesinden kalan mirası, kızının harcadığını öne sürerek, "Çok borca girdim. Kızımı ikaz etmeme rağmen dinlemedi. Beni tekrar borca sokacağını düşünerek sinirlendim. Uyuduğu odaya gittim. Işıkları yaktım onunla önce tartıştım daha sonra mutfaktan aldığım bıçakla saldırdım. Amacım kızımı korkutmaktı. Yoksa insan evladına kıyar mı?" şeklindeki savunmasını tekrarlayarak, "Tahliyemi istiyorum" dedi.
RAPOR BEKLENİYOR
Mahkeme, Mehmet Adnan Soydemir'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi´nden istenilen raporun gelmediğini belirterek, sanığın tahliye istediğini reddetti. Duruşma ertelendi.

BURSA

14 Ocak 2020 Salı

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