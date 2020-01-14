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Üzülmez'den Sekidika açıklaması Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Bizim en az 3 tane daha ...

İHA

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika ile ilgili, "Sekidika, benim 1 senedir takip ettiğim oyuncu. O transferi isterim. Galatasaray'ın kiralık olarak olumlu bakacağını düşünmüyorum. Fatih Terim'in ısrarla istediği bir oyuncu. Galatasaray'ın oyuncuyu bırakmasını isterim. Galatasaray doğru transfer yaptı. Kiralık verirlerse, oyuncu da bizi uygun görürse takımda görmek isterim" dedi.

Üzülmez'den Sekidika açıklaması Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Bizim en az 3 tane daha oyuncuya ihtiyacımız var" "Sürpriz bölgeye transfer istiyorum" "Tayfur Bingöl istediğimiz oyuncu. Maddi anlamda tıkanıklık var. Bugün bir görüşme daha olacak" "Sekidika, benim 1 senedir takip ettiğim oyuncu. O transferi isterim" "Benim hedefim ilk 2 içerisinde Bursaspor'u şampiyon yapmaktır"

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika ile ilgili, "Sekidika, benim 1 senedir takip ettiğim oyuncu. O transferi isterim. Galatasaray'ın kiralık olarak olumlu bakacağını düşünmüyorum. Fatih Terim'in ısrarla istediği bir oyuncu. Galatasaray'ın oyuncuyu bırakmasını isterim. Galatasaray doğru transfer yaptı. Kiralık verirlerse, oyuncu da bizi uygun görürse takımda görmek isterim" dedi.
Yeşilbeyazlı takımın teknik patronu İbrahim Üzülmez, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Onun meyvelerini almak istiyoruz. Karagümrük maçı hazırlıkları başladı. Beklentiler yüksek. Camianın beklentileri var. Oyuncularımızla beraber toplantılarda bunu konuşuyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını maçlarda ortaya koyarak Bursaspor'u sağlıklık şekilde limana yanaştırmak istiyoruz. Oyuncularıma kamp dönemi boyunca teşekkür ediyorum. Kamptaki hazırlık maçlarındaki sonuçtan çok oyunu önemsiyorum. Oyuncularıma uygulatmak istediğimi sahaya yansıtmak istiyorlar. Zaman zaman eksiklikler oluyor" dedi.

"Serdar Özkan istedim ve beğendiğim oyuncu"
Transfer konusunda sorulan soruya Üzülmez, "Transfer konusunda prosedürler var. Serdar Özkan istedim ve beğendiğim oyuncu. Bunun dışında çok fazla bilgim yok. Saha içerisinde oyuncularla iletişim halindeyim. Serdar şuan oynamayacak. Onun yerine görev alacak arkadaşlar oynayacak. Prosedürleri yerine getirip Serdar'ın lisansını çıkartacağız. Zor bir lig. Pazar günü sahada olmasını isterim" şeklinde cevapladı.

"Bizim en az 3 tane daha oyuncuya ihtiyacımız var"
İkinci yarının farklı olacağını dile getiren Üzülmez, "Bu köprü altında çok sular geçer demiştim. Kampta, oyuncularımı çok daha iyi tanıdım. En azından mentalite anlamında iyi oldu. İkinci yarı çok kolay geçmeyecek. Rakiplerimiz de çok iyi transferler yaptı. Bizim en az 3 tane daha oyuncuya ihtiyacımız var. Bu 3 oyuncu rekabeti üst düzeye çıkartacak. Biz gençlerle, tecrübeli oyuncuları iyi kaynaştırdık. Bunun karşılığını güzel sinerji yakalayarak, taraftarımızla beraber Karagümrük maçında almak istiyoruz. Taraftarımız gelsin ve bize sahip çıksın. İkinci yarıyla beraber onları yanımızda görmek istiyoruz. Büyük Bursaspor taraftarını Karagümrük maçında görmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"Tayfur Bingöl konusunda bugün görüşme olacak"
Transfer konusunda mevkisel olarak fazla bir şey söyleyemeyeceğini anlatan Üzülmez, şöyle devam etti:
"23 bölgede eksikliklerimiz var. Sol bekte tek Onur var. Onun dışında sürpriz bölgeye transfer istiyorum. 12 gün içerisinde sağlıklı veri verebilirim. Tayfur Bingöl istediğimiz oyuncu. Maddi anlamda tıkanıklık var. Bugün bir görüşme daha olacak."

"Sekidika'yı takımda görmek isterim"
Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika hakkında sorulan soruya başarılı teknik adam şu cevabı verdi:
"Sekidika, benim 1 senedir takip ettiğim oyuncu. O transferi isterim. Galatasaray'ın kiralık olarak olumlu bakacağını düşünmüyorum. Yeni gelen bir transfer. Fatih Terim'in ısrarla istediği bir oyuncu. Galatasaray'ın oyuncuyu bırakmasını isterim. Böyle bir oyuncu bu ligde sprinter özelliklerle öne çıkıyor. Eskişehir'den beri takip ediyorum. Galatasaray doğru transfer yaptı. Kiralık verirlerse, oyuncu da bizi uygun görürse takımda görmek isterim."

"Hocama benden sonraki maçlarda başarılar diliyorum"
Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan hakkında yorum yapan Üzülmez, "Hocamıza hayırlı olsun. Yeni heyecan oluşacaktır. Şampiyon oldukları camiaya kendilerini ispatlamak için coşkulu geleceklerdir. Hocama benden sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Karagümrük takımına renk katacaktır. İyi bir müsabaka izlettireceğimizi düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz ilk 2"
Bursaspor'un ilk 2 içerisinde olması gerektiğini vurgulayan Üzülmez, "Playoff'u fazla kullanmak istemiyorum. Hedefimizin ilk 2 olması lazım. Ama istikrarı sağlamamız gerekiyor. Bu ligde 3 maç, 4 maç üst üste kazandığınız zaman iyi yerlere geliyoruz. Benim hedefim ilk 2 içerisinde Bursaspor'u şampiyon yapmaktır. Buna yürekten inanıyorum. O yüzden teklifi kabul ettim. Esnaflarda Bursaspor, formaları, kaşkolları görüyorum. Oyuncularım da büyük camia karakterini ortaya koyacaktır" şeklinde konuştu.
Üzülmez, Diarra'nın ufak sakatlığının olduğunu onun dışında bir eksikliklerinin bulunmadığını söyledi.

BURSA

14 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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