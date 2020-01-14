Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 1974 yılında Kıbrıs Savaşına katılan Muharip Gazi Recep Aydemir askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çınarlı Mahallesi Camii'nde öğle namazı öncesi Aydemir için Kur'anı Kerim ve dualar edildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs gazisi, dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazeye, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Remzi Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, Askeri yetkililer, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninde Bursa Garnizon Komutanlığınca resmi tören de düzenlendi.

BURSA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:17

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:07

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.