Nesli tükenme riski altında olan karıncayiyenlere özenli bakım

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DÜNYA genelinde nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan hayvanların arasındaki büyük karıncayiyene, Bursa´daki hayvanat bahçesinde özenle bakılıyor. Türkiye´de doğan ilk karıncayiyen ise hayvanat bahçesi görevlilerince özel mamalarla besleniyor.

Orta ve Güney Amerika´ya özgü bir memeli türü olan büyük karıncayiyen, eti ve pullarından ötürü yasa dışı yollarla ticarette kullanılmasından kaynaklı nesli tükenme riskiyle karşı karşıya kalıyor. 2016 yılında Bursa Hayvanat Bahçesi ailesine katılan büyük karıncayiyen çifti ise 8 ay önce bir yavru dünyaya getirdi. Türkiye´de dünyaya gelen ilk karıncayiyen olma özelliği taşıyan yavru karıncayiyen, annesinin sırtından ayrılmıyor. Hayvanat bahçesi görevlilerince özenle bakılan karıncayiyenler, özel mamalarla besleniyor.



BURSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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