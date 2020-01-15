Kazakistan'dan geldi, kendini astı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- BURSA'nın İnegöl ilçesine yakınlarını ziyarete gelen Kazakistan vatandaşı Rufat A.(25), istinat duvarına bağladığı tele kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, İnegöl ilçesinin kırsal Yeniceköy Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Kazakistan'dan dün yakınlarını ziyaret için gelen Rufat A. (25), gece yarısı evden çıktı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen genç, istinat duvarına bağladığı tele kendini astı.

Sabah vatandaşlar tarafından cansız bedeni bulunan Rufat A.'nın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



BURSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:08

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.