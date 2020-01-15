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Matlı: "KOSGEB yurtdışı gezisi desteklerinde kapsam genişletildi"

İHA

Matlı: "KOSGEB yurtdışı gezisi desteklerinde kapsam genişletildi"

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile TOBB arasında varılan işbirliği sonucunda yurtdışı iş gezisi destek rogramı uygulama esaslarında yapılan iyileştirmeler hakkında, bilgilendirmede bulundu.
2019 yılında KOSGEB ile TOBB arasında yapılan işbirliği sonucunda oda ve borsaların 'yurtdışı iş gezisi destek programı' kapsamında düzenledikleri yurtdışı fuar organizasyon başvurularının TOBB'a yapıldığını ve KOSGEB tarafından onaylandığını belirten Başkan Özer Matlı, başvuru noktasının TOBB’a alınması ile oda ve borsalarımızın düzenlediği yurt dışı iş gezisi sayısının da arttığını vurguladı. Bu süreçte uygulamanın yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi konusunda TOBB bünyesinde birçok toplantı gerçekleştirildiğini belirten Matlı, yapılan çalışmalar neticesinde KOSGEB tarafından 'işletme geliştirme destek programı uygulama esasları'nın yurt dışı iş gezisi desteği başlığında 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan iyileştirmeleri aktardı.
Destek limitlerindeki artışın Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5 bin TL’den 10 bin TL’ye, Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 3 bin TL’den 5 bin TL’ye çıkarıldığını söyleyen Matlı, “Kolay başvuru ile başvuru esnasında talep edilen, iş yükünü artıran ve bürokrasi oluşturan belgeler azaltılarak başvurular kolaylaştırıldı. Fuar kapsamının genişletilmesi ile de destek kapsamına ‘milli katılım organizasyonu’ düzenlenecek fuarların yanı sıra ‘prestijli fuarlar’ listesi de dâhil edildi. KOBİ'lerimizin yurtdışı pazarlara erişimini kolaylaştıran ve TOBB'un katkılarıyla iyileştirilen KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği'nden, 2020 yılında daha fazla işletmemizin yararlanmasını diliyor, desteklerin iyileştirmesi konusundaki katkılarından dolayı TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na Bursa iş dünyası olarak teşekkür ederiz” dedi.

BURSA

15 Ocak 2020 Çarşamba

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