İNESMEK’te 918 kursiyer sertifikasını aldı

İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarının (İNESMEK) ara dönem sertifika töreninde 89 grup, 38 ayrı branşta eğitim gören 918 kursiyer sertifikasını aldı.

İnegöl Belediyesi’nin şehirde yaşayan bireylerin kişisel gelişimine katkı sunmak adına 2011 yılında hayata geçirdiği İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK), 20192020 eğitim öğretim yılı ilk dönemini tamamladı. 89 grupta 38 ayrı branşta 918 kursiyer, düzenlenen ara dönem sertifika töreninde sertifikalarını aldı. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen sertifika töreni, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisiyle başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları ve AK Partili yöneticiler ile meclis üyelerinin de katıldığı programda, salonu dolduran kursiyerler halk dansları ekibinin gösterisini ilgiyle izledi.

Sertifika takdimleri öncesi sahneye çıkan Belediye Başkanı Alper Taban, “Zaman içerisinde eğitimler aldınız ve bugün de sertifikasyonlarınızı takdim edeceğiz. Sizler bu şehre de İnegöl Belediyesi’nin bu organizasyonuna da değer katıyorsunuz. Bu organizasyonların sizlerle güzel olduğunu bilmenizi istiyorum. Bizlerin kurum yönetiminde birinci önceliğimiz, insana değer katacak ve insan eliyle güzellikler ortaya çıkaran projeleri ön plana çıkarabilmek. Bana göre şehrin en güçlü argümanı ne derseniz, insan kaynağı olduğunu söylerim. Çünkü bu şehirde her bölgeden yaşayan insan var, 81 vilayetin tamamından buraya gelmiş insanlar var. Bununla beraber Kafkaslardan, Balkanlardan, farklı coğrafyalardan şehrimize gelip burada yaşayan insanlarımız var. Ortak paydamız İnegöl’dür. İnegöl için hepimiz çalışıyor, üretiyor, değer katmaya devam ediyoruz. Bundan sonrası için de daha nitelikli, katma değerli işleri nasıl yapabiliriz diye kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

İNESMEK’te yeni dönem

Yeni dönemde İNESMEK’te bir dizi değişiklikler olduğuna da dikkat çeken Taban, “Biliyorsunuz bir dizi değişiklikler yapmaya çalıştık. İNESMEK kurslarımızı daha önce hizmet aldığımız bir şirket üzerinden gerçekleştiriyorduk. Ancak kendimizde bu gücü gördüğümüz için bu işi biz kendimiz yapabiliriz dedik. Yetişmiş insan gücümüz var, eğitmenlerimiz var. Onların da katkılarıyla sizlere daha iyi hizmet verebileceğimizi düşündük. Süreçte bir yenilenmeye gittik. Aynı zamanda bu yapmaya çalıştığımız işin bir anlamı da yapmaya çalıştığımız işi en doğru ve tasarruflu şekilde yapmak. Elde ettiğimiz tasarrufu da yine vatandaşımıza geri döndürmek. Ben burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler bu güzelliklerin artması noktasında daha fazla gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Taban, kurslar ve sertifikalar hakkında da bilgi vererek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bugün 918 kursiyerimiz belgelerini almış olacaklar. Bizim gözümüzde herkes kıymetli, değerli. Bu sertifikasyonu almasanız dahi buraya gelip zaman ayırmanız, gerek mesleki anlamda kendinize bir şeyler katmanız gerekse de kişisel gelişim anlamında kendinizi yetiştirmek olabilir adına her ne olursa olsun doğru ve güzel işler yaptığınızı görüyoruz. Bizlere de ufuk açıcı fikir verecek, yeni projeler noktasında iletilerinizi paylaşırsanız inşallah daha yeni projelerle sizlerin karşısında olmak isteriz. Sertifika alan herkesi tebrik ediyorum.”

Konuşmaların ardından tüm kursiyerler gruplar halinde sahneye davet edildi. Protokol üyeleri kursiyerlere sertifikalarını tek tek takdim ederken, 918 kursiyerin 555’i MEB onaylı sertifika, 363’ü ise katılım sertifikası aldı.

BURSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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