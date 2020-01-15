9 yaşındaki Hanife menenjit sebebiyle hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 9 yaşındaki bir kız çocuğu menenjit şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eski Kızılelma Köyü’nde 9 yaşındaki Hanife Aykut 2 Ocak günü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Küçük kız menenjit şüphesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Menenjit teşhisi konuldu

Hastanede başlanan tedaviye rağmen Hanife Aykut hayatını kaybetti. 12 Ocak Pazartesi günü Eski Kızılelma Köyü’nde toprağa verilen Hanife Aykut Mustafakemalpaşa ve civar mahallelerde de tedirginlik yaşattı. Yapılan testler sonucunda Hanife Aykut’a meningokok y grubu teşhisi konuldu. Hastalığın ilk olarak üst solunum yolu rahatsızlığı olarak başladığı ve sonrasında orta kulak iltihabı ve meningokoka çevirdiği öğrenildi.

Eski Kızılelma Mahallesi Muhtarı Bilgin 2 Ocak tarihi itibariyle mahalledeki tüm çocukların tedbir amaçlı aşı olduğunu belirterek, yetişkinler için de ilaç tedavisi uygulandığını söyledi. Şu anda bölgede herhangi bir risk söz konusu olmazken, başka bir vakanın da bulunmadığı belirtildi.

Meningokok belirtileri

Menenjit bakterisi soğuk algınlığı veya grip mikropları kadar bulaşıcı olmadığı gibi uzun süreli bir temas gerektiriyor. Belirtileri ise bulantı, kusma, ışıktan korkma(ışığa hassasiyet arttığından), bilinç durumunda değişiklik (konfüzyon) olarak açıklanıyor.

BURSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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