Özhan'da üst seviye bilgi güvenliği

Özhan Marketler Zinciri, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasıyla kişisel bilgilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini uluslararası standartlarda garanti altına alıyor.

Özhan Market, yoğun bir süreci tamamlayarak elde ettiği ISO 27001 belgesiyle, kurumun sahip olduğu bilgilerin güvenliği için risklerin yönetilmesine odaklanıyor. Bu doğrultuda, şirketin genel tüm kritik birimlerini içine alan varlık yönetimi, risk yönetimi ve bilgi güvenliği denetimleri yapılıyor, sistem ve ağ alt yapısı güçlendirilerek, siber güvenlik tedbirleri artırılıyor. Hayata geçirdiği uluslararası standart uygulamaları ile en temelde bilgi varlıklarının korunmasını hedeflediği bu çalışmayla Bursa’da ses getiriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, "Dönemin şartlarında bilginin öneminin farkındayız. Bu sertifikasyon sürecinde bilginin bütünlük ve doğruluğunu garanti altına alarak, her daim güvenli bir şekilde sürekliliğini sağlıyoruz. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin bize duyduğu güvenin farkındayız. Yıllardır onların bize gösterdikleri bu güveni ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasıyla taçlandırmış olduk. Özhan’ın ‘güvenilir marka’ kimliğinin altını bir kez daha çizmiş oluyoruz" dedi.

BURSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:08

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.