Menenjit şüphesiyle hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Eski Kızılelma köyünde ocak ayı başında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki kız çocuğu hayata tutunamadı.

9 yaşındaki Hanife Aykut, rahatsızlanarak ilçe hastanesine getirildi. Küçük kız, buradan sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde menenjit şüphesi ile tedavi altına alındı. Menenjit şüphesi sebebiyle 220 hanede 540 kişinin yaşadığı Eski Kızılelma köyündeki 70 çocuk tedbiren aşılandı. Bursa'da yapılan bütün tedavilere rağmen küçük Hanife hayata tutunamadı. Köyde başka herhangi bir vak'aya rastlanmadı.

BURSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:08

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.