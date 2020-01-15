Otomobilden 16 kilo uyuşturucu çıktı

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Bursa'da bir otomobilin bagajına zulalanmış 16 kilo 150 gram esrar ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, A.A.'nın uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına aldı. Narkotik köpeği Rona'nın da katıldığı operasyonda şüphelinin aracı arandı. Rona, otomobilin bagaj kısmına tepki verdi. Bunun üzerine aracın altına yatan ekipler, zulalanmış 16 kilo 150 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

BURSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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