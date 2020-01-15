Müzede ‘selfi’ günü

Dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak maksadıyla sosyal medya üzerinde başlatılan ‘Müzede Selfie Günü’ne Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Aktaş, Karagöz Müzesi’nde yaptığı öz çekimi ‘sosyal medya hesapları üzerinden’ takipçileriyle paylaştı.

Müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak için oluşturulan #museumsefieday uzantılı tag, Türkiye’de de gelenek hâline geldi. Türkiye’nin birçok müze ve ören yerinde, 15 Ocak Müzede Selfie Günü münasebetiyle eş zamanlı faaliyetler düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Ankara ziyareti öncesinde Karagöz Müzesi’ne gelerek, etkinliğe katıldı. Çektiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarında ‘Bugün 15 Ocak #muzedeselfigunu. Ankara programından önce ben de Karagöz Müzesi’nde öz çekim yaparak güne başladım. Gençlerimizi ve çocuklarımızı, ‘yoğun bir dönemin ardından’ tatilde müzelere bekliyorum. Unutmayın, parolamız: #bursamuzedeyim. Haydi, kalın sağlıcakla.#museumsefieday notu ile paylaşan Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’ne ait müzelerin pazartesi günleri hariç 09:3017.30 saatleri arasında vatandaşlara açık olduğunu ifade etti.

BURSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:08

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.