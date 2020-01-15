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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Akademik eğitimin yanında hafızlık eğitimi de alıyorlar

DHA

BURSA´nın İnegöl ilçesinde Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde uygulanan `Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi´ hayata geçirildi. Proje kapsamında 52 öğrenci akademik eğitimin yanında hafızlık eğitimi de alıyor.

BURSA´nın İnegöl ilçesinde Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi´nde uygulanan `Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi´ hayata geçirildi. Proje kapsamında 52 öğrenci akademik eğitimin yanında hafızlık eğitimi de alıyor.
Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan İmam Hatip Ortaokulu´nda `Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık´ projesi hayata geçirildi. Niyazi Kudret Yıldız Proje Hafızlık Erkek Yatılı Kuran Kursu ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 52 öğrenci, hem akademik eğitim hem de hafızlık eğitimi alıyor. 
Proje hakkında konuşan Okul Müdürü Mehmet Katırcı, "2019-2020 eğitim öğretim yılında Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılan İmam Hatip Ortaokulu´nda uygulanmaya başlayan proje kapsamında 26 kız, 26 erkek öğrenci eğitimlerine devam etmektedir. Bu proje, örgün eğitime devam eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin, hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesini, mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır" dedi. Katırcı, proje ile birlikte hafızlık eğitiminin ortaokul düzeyinde yapılmasının, hafızlık eğitimini erken kolay ve kalıcı hale getiren erken yaş avantajından yararlanılmasının amaçlandığına işaret etti.
6 AŞAMADAN OLUŞUYOR
Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesinin 6 aşamadan oluştuğunu ifade eden Katırcı, şunları kaydetti:
"Örgün eğitimle birlikte hafızlık projesinde hafızlık eğitimi Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur´an kursları ve imam hatip ortaokulları işbirliğinde yapılmaktadır. Bu projede öğrenciler, hem Kur´an kursunun hem de imam hatip ortaokulunun kayıtlı öğrencisidir. Proje; öğrenci seçimi, yaz eğitimi ile ön hazırlık, hafızlığa hazırlık, hafızlığa başlama, hafızlık (ezberleme), hafızlığı pekiştirme (haslama) olarak 6 aşamadan oluşuyor."
HEM AKADEMİK HEM DE HAFIZLIK EĞİTİMİ
Okulda eğitim gören Belinay Ünlüsoy, çok özel okulda eğitim gördüklerini ifade ederek, "Okulumda hem akademik hem de hafızlık eğitimi alıyorum. Çok mutluyum. Okulumu çok seviyorum" dedi. Zeynep Sönmez de okulda eğitim aldığı için mutlu olduğunu aktararak, "Hafız olmak istiyorum. Okulumu çok seviyorum" diye konuştu. Zehra Demir ise "Bu okulda olmaktan çok mutluyum. Arkadaşıma özendim. Bu okula kayıt oldum. Bu özel okulda eğitim aldığım mutluyum. Hem dünya hem de ahiret mutluluğunu sağlamak için bu okulda eğitim görüyorum" diye konuştu.

BURSA

15 Ocak 2020 Çarşamba

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