Başkan Erdem’den müzede selfie

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, müzelere ilgiyi artırmak maksadıyla dünya genelinde sosyal medya üzerinde başlatılan “Müzede Selfie Günü” dolayısıyla Misi Edebiyat Müzesi ve Mysia Fotoğraf Müzesi’nde kadın ve çocuklarla selfie yaptı.

“Müzede Selfie Günü”ne Başkan Turgay Erdem de katıldı. Misi Edebiyat Müzesi ve Mysia Fotoğraf Müzesi’ne giden Turgay Erdem, hem kadınlarla hem de çocuklarla selfie yaptı. İlk olarak çocuklara Misi Edebiyat Müzesi’ni gezdirerek müzenin tanıtımını yapan Başkan Erdem, ardından çocuklarla selfie yaparak ânı ölümsüzleştirdi. Başkan Turgay Erdem, Mysia Fotoğraf Müzesi’nde de kadınlarla bir araya gelerek selfie çekti.

Çektiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından “#MüzedeSelfieGünü’nde çocuklarla beraber Nilüfer Edebiyat Müzemizde tarihin izindeyiz. Sizi de bekleriz” mesajıyla paylaşan Başkan Erdem, bütün vatandaşları müzeleri ziyaret etmeye davet etti. Turgay Erdem, “Nilüfer Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya önem veriyoruz. Alanında Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği bulunan müzeleri, sanat dünyasına kazandırdık. Her yıl 7’den 77’ye on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan müzelerimiz, aynı zamanda ev sahipliği yaptığı atölye, eğitim ve çeşitli etkinliklerle de sanat dünyasının önemli isimlerini, sanatseverlerle buluşturuyor. Maksadımız daha fazla insanı müzelere çekebilmek” şeklinde konuştu.

BURSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

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