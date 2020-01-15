Sahne eseri yazma yarışmasına başvurular başladı

Nilüfer Belediyesi, “sahne eseri yazma yarışması” düzenliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler 4 Mayısa kadar başvuruda bulunabilecek.

Sanatçının yanında olan Nilüfer Belediyesi, tiyatro sanatına katkılarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi’nin bu anlamda sürdürdüğü sahne eseri yazma yarışması da tiyatro dünyası için önemli bir çalışma. Nilüfer Belediyesi her yıl büyük ilgi gören sahne eseri yazma yarışmasını bu yıl da gerçekleştiriyor. Yarışma, toplumun meselelerini sahne fikrini merkeze alarak ve tiyatro estetiği içerisinde aktarmayı hedefleyen genç yazarları teşvik etmek, ülkenin tiyatro

birikiminden beslenerek kendine özgü bir yapı ve dil üreten yerli tiyatro oyunu repertuarını zenginleştirmek için düzenleniyor. Başvuruları 4 Mayıs 2020 günü saat 17.00’ye kadar devam edecek olan sahne eseri yazma yarışması 2020 yılı içinde sonuçlanacak.

Başvurular Yüzüncüyıl Eğitim ve Sanat Merkezi’ndeki Nilüfer Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’ne elden, iâdeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacak. 4 Mayıstan sonra belirtilen adrese ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

Ödüle değer bulunan oyunlar 2020 yılı Ekim ayı içinde www.nilufer.bel.tr/nilufertiyatro ve www.niluferkentiyatrosu.com adresinden duyurulacak. Yarışmada bu yıl birincilik ödülü 10 bin TL, ikincilik ödülü 8 bin TL, üçüncülük ödülü 6 bin TL olarak belirlendi. Nilüfer Belediyesi özel ödülüne lâyık görülen eserin sahibine de 10 bin TL para ödülü verilecek. Dereceye giren oyunlar Mitos Boyut Tiyatro Yayınları tarafından basılacak ve 50 adet yazar kopyası haricinde basılan oyunlar piyasaya sürülecek.

BURSA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:18

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:08

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.