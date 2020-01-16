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‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

İHA

Bursa'da trafik polislerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçan ve kaçarken bir trafik polisinin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

Bursa'da trafik polislerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçan ve kaçarken bir trafik polisinin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 9 Ocak’ta Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soğanlı Mahallesinde uygulama yapan trafik polisleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü, trafik polislerinin üzerine araç sürüp bir polisi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevrede bulunan 100 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin H.K. (28) olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan H.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. H.K.'nın trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da arandığı öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.

BURSA

16 Ocak 2020 Perşembe

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