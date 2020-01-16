‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı

Bursa'da trafik polislerinin 'dur' ikazına uymayarak kaçan ve kaçarken bir trafik polisinin yaralanmasına neden olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 9 Ocak’ta Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soğanlı Mahallesinde uygulama yapan trafik polisleri, şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ikazına uymayan sürücü, trafik polislerinin üzerine araç sürüp bir polisi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevrede bulunan 100 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin H.K. (28) olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan H.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. H.K.'nın trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da arandığı öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.K. tutuklandı.

BURSA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:09

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.