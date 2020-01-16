NCL Tip 2 SMA hastası Zeynep’e doğum günü sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

NCL Tip 2 SMA hastası Zeynep’e doğum günü sürprizi

İHA

Tedavisi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye'nin seferber olduğu 'NCL Tip 2 SMA' hastası 6 yaşındaki Zeynep Sargın'a ünlü sanatçı Haluk Levent ve Bursasporlu futbolcular görüntülü mesaj göndererek doğum gününü kutladı.

NCL Tip 2 SMA hastası Zeynep’e doğum günü sürprizi

Tedavisi için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Türkiye’nin seferber olduğu ’NCL Tip 2 SMA’ hastası 6 yaşındaki Zeynep Sargın'a ünlü sanatçı Haluk Levent ve Bursasporlu futbolcular görüntülü mesaj göndererek doğum gününü kutladı.
Geçen yıl Ekim ayında Bursa’da yaşayan Selçuk ve Ümran Sargın çiftinin iki çocuğundan biri olan ve ’NCL Tip 2 SMA’ hastalığından dolayı Ankara’da tedavi gören Zeynep Sargın’ın doğum gününde Bursasporlu futbolcular ve ünlü sanatçı Haluk Levent sürpriz yaptı. Levent ve futbolcular, çektikleri kısa videolarla Zeynep’in doğum gününü kutladılar. Bursasporlu İsmail Çokçalış, Anıl Karaer, Özer Hurmacı, Çağlar Akbaba, Selçuk Şahin, Ali Akman, Cüneyt Köz, Emirhan Aydoğdu, Burak Kapacak çektiği videolarla görüntülü mesaj yollarken, sanatçı Haluk Levent de “Benim canım Zeyneb’im, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun kızım, yakında tekrar görüşeceğiz. Oyunlar oynayacağız” dedi.

BURSA

16 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:48
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:09
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursa'da sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde Çelik'e yoğun ilgi
YEREL HABERLER Bursa'da sokak hayvanları yararına düzenlenen ...
Hayata 29 gün tutunabildi
YEREL HABERLER Hayata 29 gün tutunabildi
Uludağ’da otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı Oteller sömestir tatili için doldu
YEREL HABERLER Uludağ’da otellerin doluluk oranı yüzde yüze ...
FETÖ firarisi Orhangazi’de yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi Orhangazi’de yakalandı
Orhangazi’de okuma yazma seferberliği
YEREL HABERLER Orhangazi’de okuma yazma seferberliği
Çarpışan otomobil pisti gibi kavşak... Bölge esnafı her gün kazaların yaşandığı kavşağa tedbir alınmasını istiyor
YEREL HABERLER Çarpışan otomobil pisti gibi kavşak... Bölge esnafı ...
Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilden burnu kanamadan çıktı
Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu... Narkotik Polisi koç başlarıyla kapısını kırdığı evde Galya isimli narkotik köpeği ve özel harekat desteğiyle çok sayıda kişiyi gözaltına aldı 700 polisle belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu... ...
Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu ...
İsa bebeğin kolundaki yaranın sebebi bulunamıyor
YEREL HABERLER İsa bebeğin kolundaki yaranın sebebi bulunamıyor
‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER ‘Dur’ ihtarına uymayarak polisi yaralayan sürücü ...
Otomobilinden 16 kilo esrar çıkan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Otomobilinden 16 kilo esrar çıkan zanlı tutuklandı
Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk ...
Bursasporlu oyuncular Emirhan Aydoğan ve Çağlar Şahin Akbaba açıklamalarda bulundu
YEREL HABERLER Bursasporlu oyuncular Emirhan Aydoğan ve Çağlar Şahin ...
Sağlık Müdürlüğünden menenjit açıklaması
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğünden menenjit açıklaması
Emirhan Aydoğan: “Karagümrük maçında istediğimiz sonucu alacağız” Yeşil-beyazlı takımın genç futbolcusu Emirhan Aydoğan: “Sezon başında yaşadığımız zorluklara rağmen yarışın içerisindeyiz” “Şu anda kendimi sezon başına göre çok daha iyi hissediyorum” “Bir İngiltere ve İspanya Ligi’ne baktığımızda hızımız ve oyun kalitemizin biraz düşük olduğunu düşünüyorum” Bursaspor’un kalecisi Çağlar Şahin Akbaba: “Bursaspor taraftarını da mutlu edecek sonuçları alarak hep birlikte sezon sonunu hayırlı bir şekilde mutlu geçirmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Emirhan Aydoğan: “Karagümrük maçında istediğimiz ...
"Dur" ikazına uymayarak polisi yaralayan sürücü adliyede
YEREL HABERLER "Dur" ikazına uymayarak polisi yaralayan sürücü ...
'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para cezası
YEREL HABERLER 'Ponzi Arzu'ya 198 yıl hapis ve 2 milyon lira para ...
Ponzi Arzu'ya 2,5 asır hapis Bursa'da, "ponzi" yöntemiyle 75 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadın sanık 240 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Ponzi Arzu'ya 2,5 asır hapis Bursa'da, "ponzi" ...
Akıllı şehircilik lütuftan ziyâde şart
YEREL HABERLER Akıllı şehircilik lütuftan ziyâde şart
(Özel) Otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını sırtındaki çantası kurtardı Okulun kapısından koşarak çıkan kız öğrenciye ticari dolmuş çarptı Otomobilin altında kalmaktan sırtındaki çantası sayesinde kurtulan kız çocuğu otomobilin önünde metrelerce sürüklendi
YEREL HABERLER (Özel) Otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını ...
Türk Metal Sendikası’ndan MESS’e siyah çelenk
YEREL HABERLER Türk Metal Sendikası’ndan MESS’e siyah çelenk
9 yaşındaki Hanife, menenjit şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede öldü(2)
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Hanife, menenjit şüphesiyle tedavi ...
Tayfur Bingöl Bursaspor'da
YEREL HABERLER Tayfur Bingöl Bursaspor'da

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X