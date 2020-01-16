Bursa'da sokak hayvanları yararına düzenlenen konserde Çelik'e yoğun ilgi

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da "Sokak canlarımızın zorlu kış şartlarında aç kalmasına seyirci kalma" sloganıyla sokak hayvanları yararına konser düzenlendi. Konserde şarkıcı Çelik sahne alırken, sokak hayvanları için 20 ton mama toplandı.

Ünlü şarkıcı Çelik, Bursa'da sokak hayvanları yararına sahne aldı. "Sokak canlarımızın zorlu kış şartlarında aç kalmasına seyirci kalma" sloganıyla tertip edilen konserin biletleri 30 liraya satılırken, biletlerin bütün geliri, sokakta yaşayan hayvanlara mama olarak bağışlandı. Çok sayıda Bursalının katıldığı konser öncesi uzun kuyruklar oluştu. Sevilen şarkılarıyla hayvanseverlere unutulmaz anlar yaşatan Çelik, "İyi bir gaye için burada toplandık ve sayenizde bilet gelirleriyle 20 ton mama sokak hayvanlarıyla buluşacak. Bursalılara teşekkür ediyorum" diyerek, sokak hayvanları yararına düzenlenen konsere gelen herkese teşekkür etti.

BURSA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:09

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.